Общество

«Дневной дозор»: борьба с коррупцией или передел рынков?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему борьбы с коррупцией. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Прошлая неделя в Пскове ознаменовалась сразу двумя громкими коррупционными делами. Общественность всколыхнул очередной эпизод дела бывшего начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого. Оказалось, что в качестве взятки он успел получить от представителей бизнес-сообщества не только машину за 5 миллионов рублей, но и массажное кресло за 400 тысяч. И есть мнение о том, что парой этих фактов взяточничества эта история не ограничится. Как-никак обвиняемый начал сотрудничать со следствием… Так что новые открытия, демонстрирующие, что муниципальные чиновники порой находятся в тесном и не всегда легальном взаимодействии с местными бизнесменами, вполне могут быть сделаны.

Параллельно с этим псковские следователи заявили о работе по делу руководства Ространснадзора — федеральной структуры, в которой руководитель и его подчинённые попались «на сборе дани» со своих же коллег. Нужно сказать, что дела о коррупционных преступлениях сейчас идут по всей стране. Не так давно по подозрению в миллиардной взятке был задержан, например, замминистра обороны Тимур Иванов. Прецеденты есть и в других регионах, подробнее о них мы ранее уже говорили в программе «Дневной дозор».

В целом же создаётся впечатление, что на самом высшем уровне ответственным дана команда на проведение этой мощной антикоррупционной кампании. Некоторые связывают её с инаугурацией президента (мол, система очищается от чуждых элементов). Бесспорно, такой подход надо приветствовать. Впрочем, вопрос «а что за этим стоит?» всё-таки возникает.

И вариантов здесь несколько: это реальная борьба с коррупцией (если так, то удивительно, почему под неё попадают в основном чиновники «второго уровня» — не губернаторы, министры и мэры, а их заместители). Второй вопрос: это делается для того, чтобы создать видимость борьбы с взяточничеством или сейчас за дело действительно взялись? А может быть, за этим стоит передел рынков и попытка разных финансово-промышленных групп перестроить свои финансовые потоки? Есть и такое мнение... Но если так, то тогда есть опасение, что место одних коррупционеров займут другие.

И всё-таки… Громкие коррупционные дела последнего времени — что это? Реальная борьба с коррупцией, показательная порка или передел рынков? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Борьба с коррупционными проявлениями сейчас — одно из приоритетных направлений работы городской прокуратуры. Об этом рассказал первый заместитель прокурора города Пскова Олег Соловьев. По его замечанию, ведомство контролирует ход расследования уже совершённых преступлений, но и занимается предупреждением коррупционных инцидентов. К слову, отвечая на вопрос о том, будет ли в дальнейшем работа по борьбе с коррупцией усилена, Олег Соловьев заверил, что реакция надзорного ведомства «на подобные проявления будет самой жесткой».

«Например, за 2023 год прокуратурой города выявлено и привлечено к ответственности (к дисциплинарной либо административной) 52 лица за несоблюдение ограничений и запретов в соответствии законодательством о противодействии коррупции. И здесь абсолютно различные категории лиц. Это и руководители различных уровней, и чиновники, и сотрудники правоохранительных органов. За 2023 год возбуждено 15 уголовных дел о коррупционных преступлениях, из них 13 — по фактам взяточничества. И здесь не только преподаватели и сотрудники медицинских учреждений, но опять же и сотрудники правоохранительных органов, и чиновники, и так далее. В текущем году выявлено пять фактов на территории города. Работа на данном направлении ведется активно. Последний пример, наиболее резонансный, — это задержание в связи с получением взятки в особо крупном размере (около 5 млн рублей) начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Александра Грацкого».

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Нельзя сказать, что сейчас в стране и регионе идёт какой-то всплеск борьбы с коррупцией. Такую точку зрения озвучил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. Он добавил, что противостояние взяточникам (их собеседник назвал «слабохарактерными людьми») идёт всегда. Просто сейчас за эти случаи ухватились СМИ, поэтому они и звучат громче.

«Коррупцию надо коренным образом побороть. Я могу сказать, что сделано с законодательной стороны очень много. И в жизни сделано очень много, начиная от комиссий, комитетов и всего остального. И законодательно все прописано. Поэтому это постоянная работа — до момента, пока мы коррупцию не искореним. Но я не знаю таких примеров в современном обществе, чтобы коррупция была искоренена полностью. Идет плановая работа. Пришло время — кого-то взяли с поличным. Здесь история больше раздута средствами массовой информации. Просто мы в последнее время не слышали о больших коррупционных скандалах. Я бы не сказал, что сейчас всплеск».

У псковского промышленника, директора холдинга NPN Игоря Савицкого тем временем прямо противоположное мнение. Он убеждён: в России сейчас нет реальной борьбы с коррупцией (и её не было ещё с 90-х годов). А те антикоррупционные дела, которые сейчас гремят по всей стране (и инциденты из Псковской области в их числе) — никакая не волна борьбы с коррупцией, а лишь единичные случаи. Так сказать, «выпадение из обоймы». И связаны они, по мнению собеседника, с потерей влияния того или иного чиновника. Чтобы реально победить коррупцию, считает Игорь Савицкий, нужно менять институт судов и законы государства.

«Коррупцию порождают два института. Это суды — первое, и второе — Государственная Дума. Государственная Дума своими законами порождает коррупцию, суды своими свободами и решениями порождают коррупцию. То есть люди не хотят судиться с государством, это бесполезно. Все решения будут в одни ворота. Как правило, если мы делим государство на гражданское общество и государство в лице чиновников, вы будете проигрывать все суды, если государство впряжется против вас. Суды вас не защитят. Это порождает коррупцию».

Коррупция — опасное явление, которое дискредитирует всю сущность государственного управления. На этот факт указал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Он добавил, что победить коррупцию невозможно. Но свести это явление к минимуму — вполне реально. Что же касается антикоррупционных дел последнего времени, то никакого всплеска борьбы со взяточничеством и уж тем более передела рынков омбудсмен не видит. Скорее, просто совпадения. Ведь, по его мнению, кропотливая планомерная работа идёт всегда — коррупционеры тщательно маскируют свои незаконные дела, и поэтому у правоохранителей уходит немало времени на то, чтобы собрать информацию и подтвердить её «железобетонными доказательствами». Поэтому все инциденты, которые всплывают сейчас, как правило, дела не сегодняшних лет, а прошлых.

«Коррупция – это грубое и наглое нарушение прав граждан. Чиновник, потерявший чувство ответственности за нарушение прав граждан, совершая коррупционные действия, должен как можно скорее быть удален из системы государственной и муниципальной службы. Такие действия не только грубо нарушают Конституцию страны, но и негативно действуют на других чиновников. Победить коррупцию, к сожалению, невозможно. Но уменьшить это явление возможно. Здесь нужна политическая воля и четкие понятные законы. А самое главное — неотвратимость наказания за коррупционные преступления. Плохо, когда в стране коррупционные преступления сравнились с экономическими, и вместо уголовной ответственности в виде лишения свободы наказание стали заменять на большие штрафы, что, как показала практика, не способствовало уменьшению этого явления в стране. Поскольку в любом случае коррупция приводит к ослаблению авторитета государственной власти».

Коррупция — бич любой страны, не только нашей. В азиатских странах, например, коррупционеров расстреливают, напомнил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации 6-го и 7-го созывов Сергей Вострецов. Но всё равно искоренить это явление не удаётся. Это значит как минимум то, что бороться с коррупцией бессмысленно. И в этой связи, силы бросить нужно на другое — на то, чтобы чиновники медленно поднимались по карьерной лестнице и учились противостоять соблазнам. А не возникали «из ниоткуда».

«Страшна даже не столько коррупция, а страшно, что коррупционеры тащат во власть своих детей. Они более страшные "тромбы". Коррупционеры вряд ли могут принести особую пользу государству. Но по крайней мере, хоть что-то делают. А вот когда они за собой еще тащат своих ребятишек, или своих друзей, любовников, любовниц и так далее, это большая проблема. И это "тромбирует", не дает развиваться государству. В стране нужна большая кадровая перезагрузка. Без кумовства, без дружбы. Надо менять сознание в целом».

Продолжающаяся спецоперация дала толчок к изменению элиты в России. Так что новый виток чистки от взяточников, который мы наблюдаем сейчас, во многом призван сместить прежнюю элиту, вышедшую из 90-х и не всегда чистую на руку, и «дать дорогу новой элите — участникам СВО». Такую точку зрения озвучил эксперт комиссии по противодействию коррупции при Общественной палате Псковской области Игорь Иванов.

«Что касается нашего города, мы видим задержание заместителя главы администрации Пскова. Это показатель того, что нет неприкасаемых. Какую бы ты должность не занимал, если ты коррупционер, ты будешь сидеть как вор, ты должен сидеть в тюрьме. Виток борьбы с коррупцией сейчас обострился. Сейчас уже простые люди видят, что государственная власть хочет "тряхнуть как блох" этих коррупционеров. Я думаю, что дальше мы увидим еще более показательные чистки».

Волна борьбы с коррупцией, хлынувшая в последние месяцы — реальная чистка или иллюзия бурной деятельности? Сегодняшний срез мнений показал, что в обществе существуют различные оценки этой ситуации. Одни говорят, что никаких «антикоррупционных» волн нет, есть лишь планомерная работа по избавлению от взяточников. Другие же настаивают на том, что сейчас деятельность правоохранителей в этом направлении, действительно, усилилась, чтобы дать дорогу новой элите — участникам СВО.

Среди этой палитры мнений слышатся голоса и тех, кто в борьбу с коррупцией не верит вовсе. И эта точка зрения тоже имеет право на жизнь. Ведь «крестовые походы» на коррупционеров объявляются, пожалуй, ежегодно, а взяточничество мы так и не победили. Ну а раз уж аресты, наказания и «публичная порка» в корне ничего не меняют, то, может быть, пора подойти к решению проблемы с другой стороны?

Светлана Пикалёва