Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Онлайн-викторина про Псковскую область
Игорь Иванов о профсоюзах
Господин Рейтингомер
места для выпускного
педагоги лучшие из лучших
ENERGY кешбэк-игра
взгляд в будущее ИТ в образовании
день победы великие луки
Кабельный потенциал
где в Пскове получить права
топ-5 рецептов пасхи
ПЭМЗ ищет сотрудников
топ заведений для выпускников
Праздник Весны и Труда
оплата сверхурочных работ
Меняют жизнь к лучшему ТОСы
 
 
 
ещё Общество 06.05.2024 15:051 Все в сад 08.05.2024 15:470 Традиционная акция «Подарок ветерану» стартовала в Псковской области 08.05.2024 15:420 Известный медиамагнат Бурцев приобрел издание «Телесемь. Псков» 08.05.2024 15:350 «Дневной дозор»: борьба с коррупцией или передел рынков? 08.05.2024 15:270 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 8 мая 08.05.2024 15:270 Tele2 провела рефарминг сети и ускорила мобильный интернет в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 03.05.2024 09:245 Новый эпизод в деле Грацкого: бывший чиновник получил взятку в виде массажного кресла 04.05.2024 10:210 Ушла из жизни псковичка Юлия Комова 05.05.2024 11:000 Медиахолдинг «Гражданская пресса» объявляет конкурс публицистических работ молодых журналистов имени Виктории Голубковой 03.05.2024 13:343 Ольгу Тимофееву назначили вице-губернатором Псковской области 03.05.2024 10:120 Раскрыта личность задержанного по делу Грацкого предпринимателя
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Дневной дозор»: борьба с коррупцией или передел рынков?

08.05.2024 15:35|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему борьбы с коррупцией. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Прошлая неделя в Пскове ознаменовалась сразу двумя громкими коррупционными делами. Общественность всколыхнул очередной эпизод дела бывшего начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого. Оказалось, что в качестве взятки он успел получить от представителей бизнес-сообщества не только машину за 5 миллионов рублей, но и массажное кресло за 400 тысяч. И есть мнение о том, что парой этих фактов взяточничества эта история не ограничится. Как-никак обвиняемый начал сотрудничать со следствием… Так что новые открытия, демонстрирующие, что муниципальные чиновники порой находятся в тесном и не всегда легальном взаимодействии с местными бизнесменами, вполне могут быть сделаны.

Параллельно с этим псковские следователи заявили о работе по делу руководства Ространснадзора — федеральной структуры, в которой руководитель и его подчинённые попались «на сборе дани» со своих же коллег.  Нужно сказать, что дела о коррупционных преступлениях сейчас идут по всей стране. Не так давно по подозрению в миллиардной взятке был задержан, например, замминистра обороны Тимур Иванов. Прецеденты есть и в других регионах, подробнее о них мы ранее уже говорили в программе «Дневной дозор».

В целом же создаётся впечатление, что на самом высшем уровне ответственным дана команда на проведение этой мощной антикоррупционной кампании. Некоторые связывают её с инаугурацией президента (мол, система очищается от чуждых элементов). Бесспорно, такой подход надо приветствовать. Впрочем, вопрос «а что за этим стоит?» всё-таки возникает. 

И вариантов здесь несколько: это реальная борьба с коррупцией (если так, то удивительно, почему под неё попадают в основном чиновники «второго уровня» — не губернаторы, министры и мэры, а их заместители). Второй вопрос: это делается для того, чтобы создать видимость борьбы с взяточничеством или сейчас за дело действительно взялись? А может быть, за этим стоит передел рынков и попытка разных финансово-промышленных групп перестроить свои финансовые потоки? Есть и такое мнение... Но если так, то тогда есть опасение, что место одних коррупционеров займут другие.

И всё-таки… Громкие коррупционные дела последнего времени — что это? Реальная борьба с коррупцией, показательная порка или передел рынков? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Борьба с коррупционными проявлениями сейчас — одно из приоритетных направлений работы городской прокуратуры. Об этом рассказал первый заместитель прокурора города Пскова Олег Соловьев. По его замечанию,  ведомство контролирует ход расследования уже совершённых преступлений, но и занимается предупреждением коррупционных инцидентов. К слову, отвечая на вопрос о том,  будет ли в дальнейшем работа по борьбе с коррупцией усилена, Олег Соловьев заверил, что реакция надзорного ведомства «на подобные проявления будет самой жесткой».

«Например, за 2023 год прокуратурой города выявлено и привлечено к ответственности (к дисциплинарной либо административной) 52 лица за несоблюдение ограничений и запретов в соответствии законодательством о противодействии коррупции. И здесь абсолютно различные категории лиц. Это и руководители различных уровней, и чиновники, и сотрудники правоохранительных органов. За 2023 год возбуждено 15 уголовных дел о коррупционных преступлениях, из них 13 — по фактам взяточничества. И здесь не только преподаватели и сотрудники медицинских учреждений, но опять же и сотрудники правоохранительных органов, и чиновники, и так далее. В текущем году выявлено пять фактов на территории города. Работа на данном направлении ведется активно. Последний пример, наиболее резонансный, — это задержание в связи с получением взятки в особо крупном размере (около 5 млн рублей) начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Александра Грацкого».

Нельзя сказать, что сейчас в стране и регионе идёт какой-то всплеск борьбы с коррупцией. Такую точку зрения озвучил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. Он добавил, что противостояние взяточникам (их собеседник назвал «слабохарактерными людьми») идёт всегда. Просто сейчас за эти случаи ухватились СМИ, поэтому они и звучат громче.

«Коррупцию надо коренным образом побороть. Я могу сказать, что сделано с законодательной стороны очень много. И в жизни сделано очень много, начиная от комиссий, комитетов и всего остального. И законодательно все прописано. Поэтому это постоянная работа — до момента, пока мы коррупцию не искореним. Но я не знаю таких примеров в современном обществе, чтобы коррупция была искоренена полностью. Идет плановая работа. Пришло время — кого-то взяли с поличным. Здесь история больше раздута средствами массовой информации. Просто мы в последнее время не слышали о больших коррупционных скандалах. Я бы не сказал, что сейчас всплеск».

У псковского промышленника, директора холдинга NPN Игоря Савицкого тем временем прямо противоположное мнение. Он убеждён: в России сейчас нет реальной борьбы с коррупцией (и её не было ещё с 90-х годов). А те антикоррупционные дела, которые сейчас гремят по всей стране (и инциденты из Псковской области в их числе) — никакая не волна борьбы с коррупцией, а лишь единичные случаи. Так сказать, «выпадение из обоймы». И связаны они, по мнению собеседника, с потерей влияния того или иного чиновника. Чтобы реально победить коррупцию, считает Игорь Савицкий, нужно менять институт судов и законы государства.

«Коррупцию порождают два института. Это суды — первое, и второе — Государственная Дума. Государственная Дума своими законами порождает коррупцию, суды своими свободами и решениями порождают коррупцию. То есть люди не хотят судиться с государством, это бесполезно. Все решения будут в одни ворота. Как правило, если мы делим государство на гражданское общество и государство в лице чиновников, вы будете проигрывать все суды, если государство впряжется против вас. Суды вас не защитят. Это порождает коррупцию».   

Коррупция — опасное явление, которое дискредитирует всю сущность государственного управления. На этот факт указал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Он добавил, что победить коррупцию невозможно. Но свести это явление к минимуму — вполне реально. Что же касается антикоррупционных дел последнего времени, то никакого всплеска борьбы со взяточничеством и уж тем более передела рынков омбудсмен не видит. Скорее, просто совпадения. Ведь, по его мнению, кропотливая планомерная работа идёт всегда — коррупционеры тщательно маскируют свои незаконные дела, и поэтому у правоохранителей уходит немало времени на то, чтобы собрать информацию и подтвердить её «железобетонными доказательствами». Поэтому все инциденты, которые всплывают сейчас, как правило, дела не сегодняшних лет, а прошлых.

«Коррупция – это грубое и наглое нарушение прав граждан. Чиновник, потерявший чувство ответственности за нарушение прав граждан, совершая коррупционные действия, должен как можно скорее быть удален из системы государственной и муниципальной службы. Такие действия не только грубо нарушают Конституцию страны, но и негативно действуют на других чиновников. Победить коррупцию, к сожалению, невозможно. Но уменьшить это явление возможно. Здесь нужна политическая воля и четкие понятные законы. А самое главное — неотвратимость наказания за коррупционные преступления. Плохо, когда в стране коррупционные преступления сравнились с экономическими, и вместо уголовной ответственности в виде лишения свободы наказание стали заменять на большие штрафы, что, как показала практика, не способствовало уменьшению этого явления в стране. Поскольку в любом случае коррупция приводит к ослаблению авторитета государственной власти».

Коррупция — бич любой страны, не только нашей. В азиатских странах, например, коррупционеров расстреливают, напомнил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации 6-го и 7-го созывов Сергей Вострецов. Но всё равно искоренить это явление не удаётся. Это значит как минимум то, что бороться с коррупцией бессмысленно. И в этой связи, силы бросить нужно на другое — на то, чтобы чиновники медленно поднимались по карьерной лестнице и учились противостоять соблазнам. А не возникали «из ниоткуда».

«Страшна даже не столько коррупция, а страшно, что коррупционеры тащат во власть своих детей. Они более страшные "тромбы". Коррупционеры вряд ли могут принести особую пользу государству. Но по крайней мере, хоть что-то делают. А вот когда они за собой еще тащат своих ребятишек, или своих друзей, любовников, любовниц и так далее, это большая проблема. И это "тромбирует", не дает развиваться государству. В стране нужна большая кадровая перезагрузка. Без кумовства, без дружбы. Надо менять сознание в целом».

Продолжающаяся спецоперация дала толчок к изменению элиты в России. Так что новый виток чистки от взяточников, который мы наблюдаем сейчас, во многом призван сместить прежнюю элиту, вышедшую из 90-х и не всегда чистую на руку, и «дать дорогу новой элите — участникам СВО». Такую точку зрения озвучил эксперт комиссии по противодействию коррупции при Общественной палате Псковской области Игорь Иванов.

«Что касается нашего города, мы видим задержание заместителя главы администрации Пскова. Это показатель того, что нет неприкасаемых. Какую бы ты должность не занимал, если ты коррупционер, ты будешь сидеть как вор, ты должен сидеть в тюрьме. Виток борьбы с коррупцией сейчас обострился. Сейчас уже простые люди видят, что государственная власть хочет "тряхнуть как блох" этих коррупционеров. Я думаю, что дальше мы увидим еще более показательные чистки».

Волна борьбы с коррупцией, хлынувшая в последние месяцы — реальная чистка или иллюзия бурной деятельности? Сегодняшний срез мнений показал, что в обществе существуют различные оценки этой ситуации. Одни говорят, что никаких «антикоррупционных» волн нет, есть лишь планомерная работа по избавлению от взяточников. Другие же настаивают на том, что сейчас деятельность правоохранителей в этом направлении, действительно, усилилась, чтобы дать дорогу новой элите — участникам СВО.

Среди этой палитры мнений слышатся голоса и тех, кто в борьбу с коррупцией не верит вовсе. И эта точка зрения тоже имеет право на жизнь. Ведь «крестовые походы» на коррупционеров объявляются, пожалуй, ежегодно, а взяточничество мы так и не победили. Ну а раз уж аресты, наказания и «публичная порка» в корне ничего не меняют, то, может быть, пора подойти к решению проблемы с другой стороны? 

Светлана Пикалёва

Теги: #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею ввести 10-дневные майские каникулы?
В опросе приняло участие 140 человек
08.05.2024, 15:480 По вопросам СВО псковичи часто обращаются в приемную президента 08.05.2024, 15:470 Традиционная акция «Подарок ветерану» стартовала в Псковской области 08.05.2024, 15:420 Известный медиамагнат Бурцев приобрел издание «Телесемь. Псков» 08.05.2024, 15:390 Путин поручил заменять иностранные образовательные платформы на российские
08.05.2024, 15:350 «Дневной дозор»: борьба с коррупцией или передел рынков? 08.05.2024, 15:270 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 8 мая 08.05.2024, 15:270 Tele2 провела рефарминг сети и ускорила мобильный интернет в Великих Луках 08.05.2024, 15:070 В Псковской области сильная федеральная команда — Александр Хлопков
08.05.2024, 15:060 Движение транспорта ограничат на пересечении улиц Гагарина и Бастионной в Пскове 08.05.2024, 14:590 Выпускникам псковских школ предлагают поступить в университет юстиции 08.05.2024, 14:580 Сигналы иноагентов опасны — главный федеральный инспектор по Псковской области 08.05.2024, 14:540 Многоквартирный дом по улице Завеличенской в Пскове подключили к газоснабжению
08.05.2024, 14:450 Спрос на яйца и продукты для выпечки вырос на 22% накануне Пасхи 08.05.2024, 14:440 В российском городе суд отправил 24-летнего мигранта в колонию за нападение на водителя 08.05.2024, 14:390 Александр Хлопков назвал беспочвенными заявления, что все вокруг «пронизано коррупцией» 08.05.2024, 14:210 Торжественная церемония закладки аллеи туй прошла у Псковского областного суда
08.05.2024, 14:150 «Беседка»: Премьера киноальманаха «Забытые». ВИДЕО 08.05.2024, 14:100 Об обрядных циклах расскажут гостям фольклорной программы в Изборске 08.05.2024, 13:580 Александр Хлопков: У меня нет задачи кого-то пугать 08.05.2024, 13:550 Новый выставочный комплекс открылся в Псковском музее ко Дню Победы
08.05.2024, 13:490 Самый главный праздник 08.05.2024, 13:410 Главный федеральный инспектор начинает рабочий день с просмотра сайта ПЛН 08.05.2024, 13:400 Группа «Сердце тру» станет участником фестиваля «Добрый рок» под Псковом 08.05.2024, 13:380 Множество специалистов федерального уровня приняли участие в создании киноальманаха «Забытые» - Антон Манихин
08.05.2024, 13:260 Александр Хлопков: Президент озвучил задачи на перспективу 08.05.2024, 13:250 Хозпостройка горела в Невеле из-за неисправного электроприбора 08.05.2024, 13:210 До -7 градусов похолодает в Псковской области 9 мая 08.05.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с главным федеральным инспектором по Псковской области
08.05.2024, 12:500 Неосторожность с огнем с начала года привела почти к 650 пожарам в Псковской области 08.05.2024, 12:320 Псковичи поженятся на Всероссийском свадебном фестивале выставки «Россия» 08.05.2024, 12:260 Тестовую марафонскую гребную гонку по реке Желче до Самолвы проведут 10 мая 08.05.2024, 12:170 Взрывоопасный снаряд нашли вблизи новосокольнической деревни Чирки
08.05.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о премьере киноальманаха «Забытые» 08.05.2024, 11:520 Ландшафтный пожар на площади 1,5 га произошел в Псковском районе 08.05.2024, 11:370 Стартовал прием заявок на конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области»  08.05.2024, 11:270 Два человека в Псковской области ночью погибли из-за неосторожности при курении
08.05.2024, 11:210 График движения автобусов изменился в Пскове 08.05.2024, 11:050 Выставку к 30-летию организации «След Пантеры» открыли в Детском парке Пскова 08.05.2024, 11:010 Главный федеральный инспектор по Псковской области станет гостем программы «Собственной персоной» 08.05.2024, 10:440 Попытку иностранцев незаконно пересечь границу России пресекли в Псковской области
08.05.2024, 10:370 Почти 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получили выплаты к 9 Мая от Соцфонда 08.05.2024, 10:283 Количество новых рабочих мест в Псковской области выросло почти на 30% 08.05.2024, 10:200 «Беседка»: Премьера киноальманаха «Забытые» 08.05.2024, 10:020 На Солнце произошли пятая и шестая сильнейшие вспышки за последние две недели
08.05.2024, 09:440 Псковский театр драмы представил афишу на праздничные выходные 08.05.2024, 09:281 Законопроект о появлении сервиса «второй руки» поддержал Центробанк 08.05.2024, 09:140 Врач призвал исключить из рациона фастфуд в дни магнитных бурь 08.05.2024, 08:580 Пропавшего мужчину в черном спортивном костюме нашли в Великолукском районе
08.05.2024, 08:380 От банков потребуют согласовывать финансовые операции с родственниками 08.05.2024, 08:190 Определены 11 нацпроектов для достижения национальных целей развития России 08.05.2024, 07:580 Экологичную альтернативу жидкости для розжига углей предложили россиянам 08.05.2024, 07:390 Пропавшую пенсионерку в малиновом платке нашли в Пскове
08.05.2024, 07:190 Совокупный объем кредитов россиян впервые превысил 36 трлн рублей 08.05.2024, 07:000 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 07.05.2024, 22:001 Псковские полицейские раздали георгиевские ленточки на улицах города 07.05.2024, 21:400 Гражданина Индии в Себеже обязали покинуть РФ из-за проблем с документами
07.05.2024, 21:360 Псковские следователи благоустроили посвященный событиям Великой Отечественной войны мемориал 07.05.2024, 21:331 Ещё одна площадка для популяризации военной истории появилась в Великих Луках 07.05.2024, 21:200 Псковичей приглашают посетить музей радио 07.05.2024, 21:050 Воинское захоронение в Тямшанской волости благоустроили сотрудники завода «Титан-Полимер»
07.05.2024, 21:000 Скорость движения транспорта ограничат на трассе Р-23 из-за ремонта 8 мая 07.05.2024, 20:400 Псковским курсантам рассказали о женщинах-героинях Великой Отечественной войны 07.05.2024, 20:201 Более 200 детей из Белгорода узнали о безопасности на дорогах от псковских полицейских 07.05.2024, 20:173 Игорь Иванов: В день инаугурации президент един со своим народом
07.05.2024, 20:110 В Пскове уберут шлагбаум, ограничивающий выезд на улицу Петропавловскую 07.05.2024, 20:070 105-летие празднуют не связанные с изоляцией осужденных от общества органы УИС 07.05.2024, 20:000 День открытых дверей пройдет в главном здании Псковского музея-заповедника 9 мая 07.05.2024, 19:440 Великолучанин попал в больницу после наезда на лося. ФОТО
07.05.2024, 19:400 Почти 760 млн рублей потратят на капитальные ремонты домов в Псковской области в 2024 году 07.05.2024, 19:290 «Западный склеп» исследовали псковские археологи 07.05.2024, 19:260 Псковичей приглашают принять участие в викторине «Псков-город воинской славы» 07.05.2024, 19:200 Конкурс чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства состоялся в Пскове
07.05.2024, 19:011 Михаил Ведерников: Инаугурация президента — исторический день 07.05.2024, 19:000 О героизме россиян рассказали псковским студентам 07.05.2024, 18:530 Пожилую женщину в малиновом платке разыскивают в Пскове 07.05.2024, 18:400 Стартовал конкурс «Дерево года России»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru