«Дневной дозор»: борьба с коррупцией или передел рынков?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему борьбы с коррупцией. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Прошлая неделя в Пскове ознаменовалась сразу двумя громкими коррупционными делами. Общественность всколыхнул очередной эпизод дела бывшего начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого. Оказалось, что в качестве взятки он успел получить от представителей бизнес-сообщества не только машину за 5 миллионов рублей, но и массажное кресло за 400 тысяч. И есть мнение о том, что парой этих фактов взяточничества эта история не ограничится. Как-никак обвиняемый начал сотрудничать со следствием… Так что новые открытия, демонстрирующие, что муниципальные чиновники порой находятся в тесном и не всегда легальном взаимодействии с местными бизнесменами, вполне могут быть сделаны.
Параллельно с этим псковские следователи заявили о работе по делу руководства Ространснадзора — федеральной структуры, в которой руководитель и его подчинённые попались «на сборе дани» со своих же коллег. Нужно сказать, что дела о коррупционных преступлениях сейчас идут по всей стране. Не так давно по подозрению в миллиардной взятке был задержан, например, замминистра обороны Тимур Иванов. Прецеденты есть и в других регионах, подробнее о них мы ранее уже говорили в программе «Дневной дозор».
В целом же создаётся впечатление, что на самом высшем уровне ответственным дана команда на проведение этой мощной антикоррупционной кампании. Некоторые связывают её с инаугурацией президента (мол, система очищается от чуждых элементов). Бесспорно, такой подход надо приветствовать. Впрочем, вопрос «а что за этим стоит?» всё-таки возникает.
И вариантов здесь несколько: это реальная борьба с коррупцией (если так, то удивительно, почему под неё попадают в основном чиновники «второго уровня» — не губернаторы, министры и мэры, а их заместители). Второй вопрос: это делается для того, чтобы создать видимость борьбы с взяточничеством или сейчас за дело действительно взялись? А может быть, за этим стоит передел рынков и попытка разных финансово-промышленных групп перестроить свои финансовые потоки? Есть и такое мнение... Но если так, то тогда есть опасение, что место одних коррупционеров займут другие.
И всё-таки… Громкие коррупционные дела последнего времени — что это? Реальная борьба с коррупцией, показательная порка или передел рынков? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Борьба с коррупционными проявлениями сейчас — одно из приоритетных направлений работы городской прокуратуры. Об этом рассказал первый заместитель прокурора города Пскова Олег Соловьев. По его замечанию, ведомство контролирует ход расследования уже совершённых преступлений, но и занимается предупреждением коррупционных инцидентов. К слову, отвечая на вопрос о том, будет ли в дальнейшем работа по борьбе с коррупцией усилена, Олег Соловьев заверил, что реакция надзорного ведомства «на подобные проявления будет самой жесткой».
Нельзя сказать, что сейчас в стране и регионе идёт какой-то всплеск борьбы с коррупцией. Такую точку зрения озвучил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. Он добавил, что противостояние взяточникам (их собеседник назвал «слабохарактерными людьми») идёт всегда. Просто сейчас за эти случаи ухватились СМИ, поэтому они и звучат громче.
У псковского промышленника, директора холдинга NPN Игоря Савицкого тем временем прямо противоположное мнение. Он убеждён: в России сейчас нет реальной борьбы с коррупцией (и её не было ещё с 90-х годов). А те антикоррупционные дела, которые сейчас гремят по всей стране (и инциденты из Псковской области в их числе) — никакая не волна борьбы с коррупцией, а лишь единичные случаи. Так сказать, «выпадение из обоймы». И связаны они, по мнению собеседника, с потерей влияния того или иного чиновника. Чтобы реально победить коррупцию, считает Игорь Савицкий, нужно менять институт судов и законы государства.
Коррупция — опасное явление, которое дискредитирует всю сущность государственного управления. На этот факт указал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Он добавил, что победить коррупцию невозможно. Но свести это явление к минимуму — вполне реально. Что же касается антикоррупционных дел последнего времени, то никакого всплеска борьбы со взяточничеством и уж тем более передела рынков омбудсмен не видит. Скорее, просто совпадения. Ведь, по его мнению, кропотливая планомерная работа идёт всегда — коррупционеры тщательно маскируют свои незаконные дела, и поэтому у правоохранителей уходит немало времени на то, чтобы собрать информацию и подтвердить её «железобетонными доказательствами». Поэтому все инциденты, которые всплывают сейчас, как правило, дела не сегодняшних лет, а прошлых.
Коррупция — бич любой страны, не только нашей. В азиатских странах, например, коррупционеров расстреливают, напомнил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации 6-го и 7-го созывов Сергей Вострецов. Но всё равно искоренить это явление не удаётся. Это значит как минимум то, что бороться с коррупцией бессмысленно. И в этой связи, силы бросить нужно на другое — на то, чтобы чиновники медленно поднимались по карьерной лестнице и учились противостоять соблазнам. А не возникали «из ниоткуда».
Продолжающаяся спецоперация дала толчок к изменению элиты в России. Так что новый виток чистки от взяточников, который мы наблюдаем сейчас, во многом призван сместить прежнюю элиту, вышедшую из 90-х и не всегда чистую на руку, и «дать дорогу новой элите — участникам СВО». Такую точку зрения озвучил эксперт комиссии по противодействию коррупции при Общественной палате Псковской области Игорь Иванов.
Волна борьбы с коррупцией, хлынувшая в последние месяцы — реальная чистка или иллюзия бурной деятельности? Сегодняшний срез мнений показал, что в обществе существуют различные оценки этой ситуации. Одни говорят, что никаких «антикоррупционных» волн нет, есть лишь планомерная работа по избавлению от взяточников. Другие же настаивают на том, что сейчас деятельность правоохранителей в этом направлении, действительно, усилилась, чтобы дать дорогу новой элите — участникам СВО.
Среди этой палитры мнений слышатся голоса и тех, кто в борьбу с коррупцией не верит вовсе. И эта точка зрения тоже имеет право на жизнь. Ведь «крестовые походы» на коррупционеров объявляются, пожалуй, ежегодно, а взяточничество мы так и не победили. Ну а раз уж аресты, наказания и «публичная порка» в корне ничего не меняют, то, может быть, пора подойти к решению проблемы с другой стороны?
Светлана Пикалёва