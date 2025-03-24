Общество

Комитет ГД одобрил поправки по онлайн-займам в микрофинансовых организациях

Микрофинансовые организации в России предлагается обязать устанавливать личность клиента c использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы при дистанционном заключении договора займа, сказано в поправках к проекту на принятие, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

«При дистанционном заключении каждого договора потребительского займа микрофинансовые организации обязаны обеспечить аутентификацию клиента с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы», - сказано в поправках, которые комитет ГД по ИТ рекомендует к принятию.