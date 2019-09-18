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Активисты «Убитых дорог Пскова» призывают отказаться от струйно-инъекционного метода ремонта дорог

Активисты общественной организации «Убитые дороги Пскова» поделились мнением, что в Пскове необходимо изменить способ ремонта дорог: не использовать струйно-инъекционный для подавляющего большинства таких работ. Об этом общественники сообщили 20 сентября на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«В предыдущие сезоны у нас дороги ремонтировались струйно-инъекционным методом. Поэтому дороги - кривые, неровные. Везде - эти заплатки-лепешки. Получается, ям - мало, но дороги ровнее не стали. Поэтому от такого принципа ремонта дорог, ямочного ремонта, нужно уходить. Этот метод подходит лишь для того, чтобы заделывать небольшие повреждения, трещины. Но не применять же его повсеместно, как любят у нас, - отметил активист Дмитрий Цопов. - Понятно, что это дешевая технология, и проще отправить одного сотрудника заплевывать ямы, но так нельзя».

Однако общественники также добавили, что, по их мнению, дороги в Пскове на порядок лучше, чем во многих других российских городах с такой же численностью населения.