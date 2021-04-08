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Прокуратура требует осветить остановки и пешеходные переходы в Новоржевском районе

Прокуратура Новоржевского района выявила нарушения в обеспечении дорожной безопасности школьников в деревне Орша. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Ученики местной школы вынуждены пересекать опасные пешеходные переходы автодороги Пушкинские Горы – Локня и ожидать школьного автобуса на неосвещенных остановках. Это нарушает Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура направила в районный суд административное исковое заявление с требованием обязать «Псковавтодор» произвести установку стационарного освещения в деревне Орша на четырех пешеходных переходах и двух автобусных остановках.

Суд удовлетворил эти требования, на ответчика возложены соответствующие обязанности.