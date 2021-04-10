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На улице Чудской в Пскове срезают старое покрытие

На улице Чудской, одном из самых крупных псковских объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» этого года, началось фрезерование покрытия проезжей части. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, подрядная организация срезает верхние слои изношенного асфальта. Движение транспорта ограничено по одной полосе.

На объекте также проводятся работы по замене бортового камня по обеим сторонам дороги и вдоль разделительной полосы. Сейчас идет планировка зеленой зоны и подготовка к укладке брусчатки между бордюром и газоном шириной 50 см. Со следующей недели дорожники планируют приступить к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Для этого будет использована асфальтобетонная смесь типа А16НТ на граните.

Улица Чудская в Пскове относится к дорогам I технической категории, имеет от 4 до 8 полос движения. Ширина проезжей части составляет от 15 до 25,5 метров. Магистраль приводят в порядок на всем ее протяжении - от моста имени Александра Невского до улицы Леона Поземского. Длина ремонтируемого участка составляет 1,59 км.

Контракт на ремонт заключен между управлением городского хозяйства администрации города Пскова и ООО «ДорСтройСервис». Стоимость работ оценивается в 88 млн рублей. Большая их часть направлена из федерального бюджета. Дата ввода объекта в эксплуатацию - 31 августа.

Добавим, что в перечень объектов нацпроекта в Пскове также включены улицы Бастионная, Инженерная, Алтаева, Трохина, Октябрьский проспект и три площади: Победы, Октябрьская и Ленина. На большинстве объектов стартовали дорожные работы.