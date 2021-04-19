Финансирование продолжения строительства Северного обхода составит 4,8 млрд рублей на 3 года

Продолжение строительства Северного обхода Пскова станет приоритетной государственной задачей. Такой вывод сделали в комитете по транспорту и дорожному хозяйству по итогам послания президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил сегодня Федеральному Собранию.
Фото здесь и далее - с Instagram-страницы регионального комитета по транспорту
Федеральное финансирование на продолжение строительства составит 4,8 млрд рублей на 3 года, уточнили в комитете на своей официальной странице в соцсети Instagram.
Напомним, Северный обход города Пскова (2-й пусковой комплекс) - это дорога с мостом через реку Великую, соединяющая трассы Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье и А-212 Псков - Изборск до границы с Эстонской Республикой. Срок реализации проекта - июль 2021 - ноябрь 2023 года.