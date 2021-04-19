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АвтоМир / Дороги

Финансирование продолжения строительства Северного обхода составит 4,8 млрд рублей на 3 года

21.04.2021 20:57|ПсковКомментариев: 0

Продолжение строительства Северного обхода Пскова станет приоритетной государственной задачей. Такой вывод сделали в комитете по транспорту и дорожному хозяйству по итогам послания президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил сегодня Федеральному Собранию.


Фото здесь и далее - с Instagram-страницы регионального комитета по транспорту

«…Инфраструктурные проекты регионов должны быть реализованы, прежде всего, в интересах людей, служить инвестициями в создании новых рабочих мест, в рост благополучия миллионов российских семей, в будущее наших детей. Приоритетами станут автомобильные дороги, обходы городов, обновление систем жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии...», - сказал глава государства.

Федеральное финансирование на продолжение строительства составит 4,8 млрд рублей на 3 года, уточнили в комитете на своей официальной странице в соцсети Instagram.

Напомним, Северный обход города Пскова (2-й пусковой комплекс) - это дорога с мостом через реку Великую, соединяющая трассы Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье и А-212 Псков - Изборск до границы с Эстонской Республикой. Срок реализации проекта - июль 2021 - ноябрь 2023 года.

 
Теги: #Северный обход
Источник: Псковская Лента Новостей
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