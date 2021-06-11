АвтоМир / Дороги

В Пскове увеличат время работы пешеходной фазы светофора на перекрестке Инженерная — Индустриальная

В Пскове увеличат время работы пешеходной фазы светофора на перекрестке Инженерная — Индустриальная. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение 15 июня приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения.

Депутат городской Думы Денис Иванов предложил изменить режим работы светофора в связи с многочисленными обращениями жителей. Среди них много пожилых людей, которые физически не успевают перейти дорогу и остаются на проезжей части. В основном это происходит в утреннее время. Депутат предложил увеличить время горения зеленого сигнала для пешеходов на пять секунд.

После обсуждения решено опробовать в тестовом режиме новый вариант работы светофора. Зеленый сигнал для пешеходов будет гореть дольше в утреннее время в течение месяца.