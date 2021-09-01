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АвтоМир / Дороги

Новая разметка появилась на дорогах Псковской области к 1 сентября

01.09.2021 12:27|ПсковКомментариев: 0

К началу учебного года на двух региональных дорогах появилась новая разметка «Осторожно дети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Дублирующие знаки на проезжей части нанесены по поручению губернатора Псковской области с целью повышения безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений.

Треугольники с красным контуром и изображением бегущих детей (горизонтальная дорожная разметка 1.24.1) появились на трассах с высокой интенсивностью движения: Псков – Родина, у Псковской инженерно-лингвистической гимназии, и Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье, у Остенской школы в деревне Ершово.

«Для псковских дорог подобная разметка – экспериментальная. В августе новые знаки впервые нанесли в городе Пскове, а теперь они появились и на региональных дорогах с постоянным потоком школьников. Яркие дублирующие знаки на дороге бросаются в глаза, они призваны привлечь внимание водителей и повысить безопасность дорожного движения», - рассказал исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Особенность новой разметки заключается в том, что она повторяет цветовую гамму дорожного знака 1.23 «Дети», который предупреждает о возможном появлении детей на проезжей части. Выполняется разметка из износостойкого пластичного материала красного, белого и черного цветов. С помощью горелки пластик разогревается до необходимой температуры и наклеивается на асфальт с применением подгрунтовки. Для этого требуется идеально гладкое покрытие проезжей части.

В дальнейшем в комитете рассмотрят возможность нанесения подобной разметки и на других региональных дорогах.

Теги: #безопасность #дорожное движение #дорожные знаки
Источник: Псковская Лента Новостей
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