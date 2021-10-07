АвтоМир / Дороги

В Пыталово началось благоустройство дворов на улице Белорусской

В Пыталово началось благоустройство нескольких дворов. Как сообщает газета «Наша жизнь», ООО «ПыталовоДорСтрой» занимается благоустройством дворовых территорий домов № 4,6 по улице Белорусская.

Фото газеты "Наша жизнь".

Согласно контракту на дворовых территориях предполагается произвести демонтаж дорожных покрытий, урн и скамеек, бортовых камней, а также валку деревьев и корчёвку пней.

Во дворах планируется произвести асфальтирование проезжей части с установкой бортовых камней, укладку тротуарной плитки, установку скамеек, урн, информационных досок.

Благоустройство дворовых территорий двух домов обойдётся почти в 4 млн рублей. Работы по контракту должны быть выполнены до 31 декабря 2021 года.