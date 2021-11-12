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Отремонтированный участок дороги в Псковском районе прошел приемку

Семикилометровый участок дороги Псков-Гдов в направлении Сланцы-Краколье ввели в эксплуатацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Обновленная трасса (34 — 41 км) проходит по населенным пунктам Заклинье, Грядище и Середка.

Работы выполнил подрядчик – «Псковавтодор» на сумму около 126 млн рублей. Средства на эти цели направили из областного бюджета в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В ходе подготовительных работ дорожники расчистили от кустарника около 5 гектар полосы отвода, выполнили планировку откосов и дна кюветов. Кроме того, рабочие отремонтировали покрытие проезжей части на площади 60 тысяч квадратных метров, укрепили обочины песчано-гравийной смесью и асфальтогранулятом. Часть пересечений и примыканий заасфальтировали, часть выполнили из фрезерованного асфальтобетонного материала. Кроме того, отремонтировано 5 водопропускных труб.

Также удалось привести в порядок 8 автобусных остановок: установить автопавильоны, скамейки и урны. Дорожные рабочие нанесли термопластиком осевую разметку и краской - краевую.

Объект привели в нормативное состояние в срок и принят комиссией без замечаний.

Данная автомобильная дорога относится к 3 категории, имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина земляного полотна составляет от 12 до 13 метров, проезжей части — 8–9,1 метра, обочин — 1,3–2 метра.

Трасса Псков — Гдов считается одной из важнейших в регионе с огромным автомобильным потоком. Данное направление пользуется популярностью у любителей отдыха, добирающихся до одной из наиболее привлекательных достопримечательностей региона — Чудского озера. Вместе с тем, она на сегодня это одна из самых разбитых дорог на территории Псковской области. К 2024 году дорогу обновят на всем ее протяжении на территории региона и сделают полноценным дублером федеральной трассы Р-23, отметили в пресс-службе региона.