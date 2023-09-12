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Завершен ремонт автомобильной дороги Новгородка – Пушкинские Горы

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Пушкиногорском районе завершен ремонт автомобильной дороги Новгородка – Пушкинские Горы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Трасса ведет к Пушкинским Горам – одной из главных туристических точек региона. Здесь расположен Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Благодаря нацпроекту за два года удалось обновить трассу на всем протяжении - это более 24 км. В 2022 году специалисты привели к нормативу участок с 0 по 12 км, в этом году – с 12 по 24 км.

На объекте выполнен целый комплекс работ: расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев, произведены работы по восстановлению укрепленной части обочин и виражей, обновлено изношенное дорожное полотно, пересечения, примыкания и съезды, отремонтированы водопропускные трубы, укреплены обочины, а также отремонтировано дорожное полотно на мосту через реку Великая.

В нормативное состояние привели автобусные остановки: на заездных карманах и посадочных площадках полностью заменили дорожную одежду.

Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком нанесена дорожная разметка, вблизи остановочных пунктов обустроили пешеходные переходы.

Обновлением дороги занималась подрядная организация ООО «АДП» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость контракта – около 430 млн рублей, средства выделены из областного бюджета.