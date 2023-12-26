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АвтоМир / Дороги

Какие дороги отремонтируют в Пскове в 2024 году, рассказал Борис Елкин

26.12.2023 14:07|ПсковКомментариев: 0

Итоги дорожного ремонта в 2023 году в Пскове более чем успешные. И в следующем году следует попытаться превзойти этот результат. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Подводя итоги дорожного ремонта, я считаю, что они более чем успешные. В этом году мы освоили механизм торгов объектов на 2-3 года вперед. Я считаю, что это очень полезный опыт. Это позволило нам, во-первых, сделать часть объектов досрочно, во-вторых, так получилось, спасибо комитету по транспорту и правительству Псковской области, Михаилу Юрьевичу лично, за то, что поддержали – экономия, которая образовывалась по районам, в том числе по региональной сети, передавали городу, и мы часть объектов, которые были проторгованы с вводом в следующем году, уже ввели в эксплуатацию и оплатили. Это позволяет нам в следующем году увеличить объемы. У нас так получилось построить дорогу к учебно-лабораторному корпусу, Октябрьский проспект, часть улицы Юбилейной, Алмазную. Этот механизм себя отлично зарекомендовал. В этом году у нас беспрецедентные объемы ремонта, в следующем - будем стараться их побить», - сказал Борис Елкин.

По его словам, в планах по ремонту на следующий год – проспект Энтузиастов, улица Ипподромная, улица Розы Люксембург, улица Некрасова, площадь у аэропорта.

Также планируется завершить ремонт улиц Металлистов и Гагарина, Крестовского шоссе, ввести в эксплуатацию улицу Николая Васильева.

Глава города отметил, что дорожную обстановку в городе оценят весной, и этот список еще пополнится другими объектами.

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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