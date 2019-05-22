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Два человека погибли в лобовом столкновении «Ленд Ровера» и эвакуатора на трассе в Пустошкинском районе. ФОТО

В Пскове на перекрестке Леона Поземского и Герцена автомобиль сбил велосипедиста

В соцсети появилось видео момента смертельного ДТП в Пустошкинском районе

После наезда «Тойоты» великолучанка доставлена в реанимацию с многочисленными травмами

Стала известна причина смертельной аварии в Пустошкинском районе

Два человека погибли в лобовом столкновении «Ленд Ровера» и эвакуатора на трассе в Пустошкинском районе. ФОТО