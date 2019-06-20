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В Островском районе мужчина погиб после наезда на дерево

В Великих Луках произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, 1 июля в 14:00 на проезде Мичурина у дома 2-Б неустановленный водитель на «ВАЗ-2115» совершил наезд на пешехода 1981 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход госпитализирован.

1 июля в 14:50 на 3 км дороги «Заньково-Гривы» в Островском районе водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» 1979 года рождения не справился с управлением и наехал на дерево. В результате ДТП водитель скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Пассажир автомобиля 1989 года рождения пострадал, госпитализирован в Островскую больницу.