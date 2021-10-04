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Стали известны обстоятельства смертельного наезда на польский «Гелендваген» под Опочкой

Стали известны обстоятельства смертельного наезда на «Гелендваген» в Опочецком районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло утром 4 октября на 438-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель.

Житель Опочецкого района 1981 года рождения, следуя на автомашине «Фольксваген Пассат», не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Мерседес G400», за рулем которого находился гражданин Польши 1980 года рождения, который остановился на перекрестке на запрещающий сигнал светофора.

Водитель «Фольксвагена» погиб. Ему назначено проведение химико-токсикологической экспертизы на алкоголь. Водитель «Мерседеса» в момент ДТП был трезв. По факту происшествия следователи МО МВД России «Опочецкий» проводят проверку.