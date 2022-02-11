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Беременная женщина пострадала в аварии в Печорском районе

Беременная женщина пострадала в аварии в Печорском районе, пишет газета «Печорская правда».

ДТП произошло 12 февраля около 18:40 в деревне Речки Печорского района. Автомобили «Хендай Солярис» и «Ауди» совершили лобовое столкновение.

По предварительным данным, водитель «Хендай» 1988 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу. По словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался бегством скрыться с места аварии.

В аварии пострадала беременная пассажирка «Хендай», которую экстренно госпитализировали в Псковскую областную больницу. Автомобили получили технические повреждения. Водитель «Ауди» на момент аварии был трезв.

Обстоятельства происшедшего выясняются. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, скорой помощи и пожарной части №23.