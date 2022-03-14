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Сбившего насмерть пешехода псковского военного отправили в колонию

Псковский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который на автомобиле насмерть сбил пешехода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 13 августа 2021 года военнослужащий за рулем автомобиля «Нива Шевроле» находился на территории дороги аэродрома войсковой части, расположенной в городе Острове Псковской области. Там он нарушил правила дорожного движения, не успел затормозить и наехал на пешехода. Пострадавший скончался в медицинском учреждении от полученных телесных повреждений.

Подсудимый свою вину в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ не признал. Пояснил, что он не мог предотвратить ДТП, поскольку потерпевший неожиданно изменил траекторию движения.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении и лишил права управлять автомобилем 1 год и 6 месяцев. Приговор суда в законную силу пока не вступил.