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Девушка попала в больницу после наезда автомобиля в Пскове

Автомобиль сбил девушку на улице Юбилейной в Пскове сегодня, 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло у дома №69Б в 11.40. Женщина 1991 года рождения, управляя автомобилем «Ауди», двигалась на разрешающий сигнал светофора. В это время девушка 1995 года пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.

В результате водитель «Ауди» совершила наезд на девушку. Пострадавшего пешехода доставили в Псковскую областную клиническую больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.