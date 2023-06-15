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Девочку на велосипеде сбил автомобиль в центре Пскова

Девочку на велосипеде сбил автомобиль в центре Пскова 17 июня. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 16:25 у дома №73 на улице Советской. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, мужчина 1998 года рождения, совершил наезд на пешехода-девочку 2011 года рождения, двигающуюся на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадала велосипедистка, ее доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.