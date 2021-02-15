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Бесплатная диагностика доступна в псковском сервисном центре «Авто-Ас»

Проверка подвески, тормозной системы, системы кондиционирования и проверка развал-схождение в сервисном центре «Авто-Ас» доступны бесплатно до конца ноября. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в компании.

Фото: «Авто-Ас»

«В сервисном центре "Авто Ас" работает команда настоящих профессионалов. Все мастера проходят постоянное обучение и повышение квалификации», – рассказали в администрации сервисного центра.

Сервисный центр «Авто-Ас» находится по адресу: Псков, улица Леона Поземского, 114А. Записаться на сервис можно по телефону +7(8112) 237-777.

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