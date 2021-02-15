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Центробанк рассмотрит свободное ценообразование по ОСАГО

Центробанк готов рассмотреть введение свободного тарифообразования по ОСАГО на среднесрочном горизонте, сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.

Он добавил, что с марта начали работать короткие полисы обязательной автогражданки, там действует свободный тариф. Если опыт запуска этого продукта на значимом периоде времени покажет свою эффективность, то это будет сильным аргументом. Например, если будет видно, что жалоб по коротким полисам практически нет, тариф на минимальном уровне, и людям удобно пользоваться такими страховками. Пока эта дискуссия преждевременна, но через какое-то время можно рассмотреть этот вопрос, уточнил Илья Смирнов.

Для годовых полисов ОСАГО регулятор устанавливает тарифный коридор, за который не могут выходить страховые компании при определении цены полиса.

Внедрение коротких договоров стало очень важным этапом в переходе к большей индивидуализации цены, считают в пресс-службе Российского союза страховщиков (РСА), пишут «Известия».

«Мы надеемся, что в итоге в свое время состоится переход от государственного регулирования тарифов в ОСАГО к полноценно свободному тарифообразованию», — подчеркнули в союзе.

Такой шаг позволит изменить нынешнюю ситуацию, когда за счет ответственных водителей в некоторой степени происходит субсидирование рисковых сегментов, считает директор по развитию бизнеса ОСАГО «Зетта Страхование» Светлана Захарова.

Для большей части автовладельцев цена ОСАГО снизится, подчеркнул директор по развитию портфеля ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» Юрий Стрекалов. Повышение в разной степени затронет не более 30% клиентов.