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Техобслуживание автомобилей у официальных дилеров подорожало почти в два раза

Услуга планового технического обслуживания (ТО) автомобилей у официальных дилеров подорожала до двух раз. Об этом рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Безусловно, с начала прошлого года выросли цены на запчасти и расходники. На это повлиял курс валют, так как вместе с ним поменялись и закупочные цены. И, конечно, усложнившаяся логистика при импорте запчастей», — объяснил вице-президент РОАД Вячеслав Жигалов.

По сравнению с прошлым годом цены на запчасти выросли в среднем на 20–60%, особенно на кузовные детали, бамперы, двери и ветровые стекла, отмечают представители станций техобслуживания (СТО), пишут «Известия».

«Из-за этого цена на обслуживание автомобиля выросла вдвое. Не исключены и дельнейшие подорожания», — отметил директор послепродажного обслуживания дилера «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашев.

Опрошенные эксперты предостерегли владельцев автомобилей от отказа обслуживания у официальных дилеров. Несмотря на повышение цен, они дают гарантию на свою работу, в отличие от многих СТО, не имеющих авторизации производителей.