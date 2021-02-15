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Около 10% читателей ПЛН пользуется услугой сезонного хранения резины

Около 10% читателей Псковской Ленты Новостей пользуется услугой сезонного хранения резины в шиномонтажах. Об этом говорят результат опроса проведенного на сайте.

В опросе на тему «Пользуетесь ли вы услугами сезонного хранения резины в шиномонтажах?» приняло участие 1962 человека

«Да, это экономит место и время», - ответили 9,73%. 4,69% опрошенных не пользуются этой услугой потому что считают ее ненадежной.

Три четверти опрошенных 75,69% не пользуются такой услугой, потому что хранят комплект резины в другом месте бесплатно.

9,89% опрошенных выбрали вариант «Нет, я не знаю о такой услуге».