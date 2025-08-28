АвтоМир / За рулём

Автошоу с презентацией TENET T8 устроят в псковском ТРК «Акваполис»

Автошоу и презентация нового автомобиля состоятся 19 октября в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации комплекса.

«У вас есть уникальная возможность первыми увидеть новый кроссовер TENET T8 и принять участие в его праздничной презентации», - рассказали организаторы мероприятия.

Гостей праздника ждет знакомство с автомобилем; бесплатный тест-драйв; конкурсы и призы, а также шоу с ведущим Николаем Королевым.

Мероприятие стартует 19 октября в 15:00 в ТРК «Акваполис». Вход свободный.