Экономика

«Кузница»: Сельское хозяйство в Псковской области – самочувствие и прогнозы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 апреля. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Ведущая Любовь Кузнецова предложила поговорить о состоянии и проблемах агропромышленного комплекса Псковской области. Начались весенние полевые работы. Что ждет наших аграриев в этом году - в условиях, когда ГСМ подорожали, проблемы с семенным материалом не преодолены, а закупочные цены на продукцию довольно низкие? Как чувствуют себя крупные холдинги и малые КФХ? Что ждет птицеводство? Какие риски у мясной отрасли? В условиях вызовов и угроз нового сезона – достаточно ли помогает государство тем, кто обеспечивает продовольственную безопасность? Где мы можем сказать, что импортозамещение получается, а где нет?

Эти и другие вопросы ведущая обсудила с председателем комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николаем Романовым.