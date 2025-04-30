Культура

«Бессмертный пушкинский полк» представляет музей-заповедник «Михайловское»

Новый интернет-проект «Бессмертный пушкинский полк» к 80-летию Великой Победы открыл Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в официальном сообществе Пушкинского заповедника в социальной сети «ВКонтакте» — в сообществе, насчитывающем без малого 15 тысяч подписчиков — планируется публиковать рассказы о сотрудниках музея, в годы Великой Отечественной защищавших страну с оружием в руках, а после — героически восстанавливавших «Пушкинский уголок», серьёзно пострадавший в годы оккупации.

Ожидаемо первым материалом в новой рубрике стала заметка о первом послевоенном директоре «Пушкинского уголка» (1945—1989), заслуженном работнике культуры, Герое Социалистического Труда, выдающемся музейщике С.С. Гейченко.

Со страницы «Михайловского» в социальной сети. Фото из фондов музея

Уроженец Петергофа Санкт-Петербургской губернии, Гейченко с 1921-го по 1925 год учился на литературно-художественном отделении факультета общественных наук Петроградского университета, напомнили в музее. До войны он успел поработать научным сотрудником, методистом, хранителем и учёным секретарём Петергофских дворцов-музеев, а также научным сотрудником Русского музея, и Института русской литературы Академии наук СССР. С 1938 г. Семён Степанович заочно учился в аспирантуре Академии художеств СССР.

В годы Великой Отечественной, с конца 1943-го до февраля 1944 года, гвардии рядовой Гейченко сражался на Ленинградском, а затем на Волховском фронтах. Был ранен. Из госпиталя вышел инвалидом: левую руку пришлось ампутировать. «Но его огромный опыт, колоссальные знания, в том числе — в области материальной культуры пушкинского времени, а кроме того незаурядный организаторский талант, неукротимая энергия и жизнелюбие были незамедлительно востребованы. И уже в апреле 1945 года Семён Гейченко был направлен Академией наук СССР восстанавливать Пушкинский заповедник», — напомнили в музее, подчеркнув, что вся дальнейшая послевоенная деятельность хранителя — а это без малого полвека — была связана с работой во благо псковских пушкинских мест.

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