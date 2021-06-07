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Политика

Рейтингомер: псковичи на ПМЭФ, штраф для депутата и отставка сити-менеджера

07.06.2021 23:58|ПсковКомментариев: 0

Кто набирал очки, а кто терял позиции? Чем запомнятся первые дни лета в общественно-политической жизни? Кому тут пристало пить шампанское, а кому впору посыпать голову пеплом? Об этом - в очередном обозрении Рейтингомера за неделю, центральным событием которой стал ежегодный Петербургский международный экономический форум.

 

В этом году ПМЭФ посетили 13 тысяч участников, среди них и члены псковской делегации. Всего на форуме заключено около 800 сделок на общую сумму 3,8 трлн руб. Что до политической составляющей, то здесь основное внимание было приковано к выступлению Владимира Путина. По определению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, президент сориентировал всех, каким образом государство будет вести себя в «постковидный» год по отношению к бизнесу, озвучил ряд мер поддержки населения и обозначил основные стратегические направления дальнейшей работы. Глава региона также сообщил, что благодаря поддержке правительства и первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Турчака Псковская область дополнительно получит 200 млн рублей на ремонты дворов. 

В дни Петербургского экономического форума Михаил Ведерников дал интервью ряду ведущих федеральных СМИ России. На фото: псковский губернатор с главным редактором радио «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым   

За всеми событиями минувшей недели внимательно наблюдал наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Сегодня он высказывает свое мнение и выставляет по пятибалльной шкале субъективные оценки политикам, общественникам и прочим публичным персонам. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и поражения. 

-5 Константин Вилков

Экс-руководитель Псковского регионального отделения партии «‎Родина», обвиняемый в организации занятий проституцией и содержании притонов,‎ останется под стражей.

Такое решение на минувшей неделе принял Псковский областной суд.

Вывод следствия о том, что Константин Вилков, оставаясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, признан обоснованным. 

-4 Андрей Вихман

Невельский депутат-яблочник умудрился получить за первую июньскую неделю сразу два штрафа. Вначале — 5 тысяч рублей за жест над головой сотрудницы районной администрации, который истолковали как «оскорбление в виде подзатыльника», потом — еще пару тысяч за нарушение регламента муниципального парламента. Вихман вел видеосъемку сессии, несмотря на прямой запрет. Съемка таких заседаний в Невеле разрешена только журналистам.

По сообщениям СМИ, первый штраф депутат оспаривать не собирается, а вот со вторым наказанием он не согласен и будет обжаловать решение суда. 

Фото пресс-службы регионального отделения партии «Яблоко»

-3 Александр Баранов

Глава Пушкиногорского района получает оценку со знаком минус из-за ситуации с муниципальной гостиницей «Дружба» - той самой, что была описана в известной повести Сергея Довлатова «Заповедник». Напомню, в 231-м номере отеля, в «этой узенькой лодке», писатель, по его определению, «отплывал к неведомым берегам самостоятельной холостяцкой жизни». Ныне муниципальное предприятие испытывает серьезнейшие финансовые трудности, ситуацию усугубила пандемия коронавируса, из-за чего гостиница в свое время даже приостановила работу.

Нельзя сказать, что действия районных властей по спасению «Дружбы» были эффективными и позволили МП решить многочисленные проблемы, в том числе связанные с задолженностями за потребленные коммунальные ресурсы и по налоговым платежам.

Как следствие, в ситуацию вынуждена вмешаться региональная власть. В ближайшее время будут проработаны возможные варианты решения проблемы, в числе которых продажа гостиницы или поиск инвестора для работы в рамках концессии.

-2 Любовь Романова

Глава администрации города Великие Луки покинула должность, которую занимала немногим более двух лет, с мая 2019-го. Она написала заявление «по собственному желанию». Впрочем, в социальных сетях высказываются различные версии относительно мотивов принятого кадрового решения. Так или иначе, в южной столице теперь будет другой сити-менеджер. В соответствии с законодательством, в ближайшее время будет проведен конкурс на замещение вакантной должности главы администрации города. 

Фото: портал «Луки.ру»

-1 Ольга Евстигнеева 

Председатель комитета по социальной защите Псковской области попала под шквал критических замечаний и колкостей в соцсетях и телеграм-каналах из-за фразы о том, что все здания, запланированные  на территории социального городка в деревне Борисовичи Псковского района возведены, на объекте остались кровельные и внутренние работы. В этой связи блогеры и представители оппозиции недоумевают: мол, можно ли называть законченным строительством дома без крыши?

0 Валентина Акимова 

Экс-глава Локнянского района, первый секретарь райкома компартии Валентина Акимова награждена орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть». Награду ей вручил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. Валентина Акимова награждена «в честь прошедшего юбилея и за самоотверженную активную работу». Спешить с выставлением ей положительной оценки в рейтинге политической активности не буду - однако отмечу, что благодаря награде некогда достаточно известная коммунистка вернулась в информационное пространство и напомнила о себе. 

+1 «Новые люди» в Псковской области

Региональное отделение партии «Новые люди» провело в Пскове «Форум современных профессий». Среди его участников были школьники, начинающие предприниматели, студенты. По словам партийцев, пришли и представители рабочих специальностей. Как полагает представитель «Новых людей», сотрудник облсовпрофа Андрей Маковский, именно такие мероприятия позволяют дать молодым специалистам необходимые практические знания и навыки, повысив их конкурентоспособность на рынке труда. «Эти новые люди – наша надежда на динамичное, социально-экономические развитие региона», - считает начинающий политик, ранее объявивший о планах участвовать в выборах депутата Госдумы по псковскому одномандатному округу.

+2 Артур Гайдук

Еще один потенциальный участник парламентских выборов в псковском одномандатном округе, врач станции скорой помощи Артур Гайдук стал героем большого (на целую страницу формата А3) материала в федеральной партийной газете «Яблока». Если верить выходным данным, тираж издания, которое на неделе распространялось в Псковской области, составляет полтора миллиона экземпляров. 

+3 Наталья Трунова

Экс-председатель комитета Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию, первый вице-президент Центра стратегических разработок Наталья Трунова может стать аудитором Счетной палаты России. Внести ее кандидатуру на рассмотрение президента РФ предложил комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

В Счетной палате Наталья Трунова, являющаяся членом экспертно-аналитического центра при этом ведомстве, может сменить досрочно освобожденного от должности аудитора Михаила Меня.

Новость о грядущем назначении Натальи Труновой тут же получила комментарии в том смысле, что секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак продолжает продвигать «своих».

Фото: страница Натальи Труновой в Фейсбуке

+4 Нинель Салагаева

Вице-губернатор по экономическим вопросам успешно решила задачи по подготовке участия псковской делегации в работе Петербургского международного экономического форума. Как уже было сказано, событие это для региональной власти - значимое, тут было очень важно не ударить в грязь лицом.

Госпожа Салагаева справилась. По крайней мере, губернатор заявил, что все задачи на ПМЭФ были выполнены, и это, помимо прочего, означает положительную оценку работы «экономического» вице-губернатора.

Отмечу, что псковская делегация заключила в Санкт-Петербурге ряд соглашений. В частности, благодаря договору с федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства региональный бизнес сможет получать меры поддержки в приоритетном порядке. Подписаны трехсторонние соглашения особой экономической зоны «Моглино» с новыми резидентами. На территории ОЭЗ должны появиться линия по выпуску нетканых материалов и площадка по изготовлению мебельных заготовок. Предполагаемый объем инвестиций - более 350 миллионов рублей. Также заключено соглашение с одним из мобильных операторов о совместном развитии цифровой инфраструктуры региона.

+5 Александр Котов

Парламенты Северо-Запада поддержали предложения псковичей об изменении методики расчета дотаций регионам, за что последовательно выступает спикер псковского областного Собрания.

Александр Котов озвучил аргументы на 59-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада. Напомню, к проблеме неравномерной бюджетной обеспеченности регионов Псковское областное Собрание депутатов не раз привлекало внимание на федеральном уровне. Ранее Александр Котов неоднократно говорил об этой проблематике, предлагая пересмотреть действующую методику расчёта дотаций - в том числе на заседании Совета Федерации, в ходе общения с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, а также в рамках работы комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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