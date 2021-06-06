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Общество

Партия «Новые люди» рассказала, как молодым людям построить карьеру

07.06.2021 10:15|ПсковКомментариев: 0

Учащиеся старших классов и студенты вузов приняли участие в «Форуме современных профессий», который состоялся в областном Доме профсоюзов в Пскове 5 июня. Организатором мероприятия выступило региональное молодежное общественное движение «Новые люди», сообщили в одноименной партии.

«Современная экономика стремительно меняется. Возникают новые профессии, которые раньше и представить-то никто не мог, а в прежних специальностях оказываются востребованы новые навыки и умения. Наш форум должен помочь молодым людям сориентироваться в этом меняющемся мире», - рассказал представитель партии «Новые люди» и профсоюзный деятель Андрей Маковский. Он выступил с традиционной темой профсоюзной защиты и рассказал об актуальных профессиях на рынке труда.

«Уходят в прошлое представления о школе как о казарме, которая готовит к жизни по шаблону. Мир другой, а школа выпускает людей с устаревшими навыками. Предпринимательство - это компетенция XXI века. Она должна стать новой всеобщей грамотностью», - заявил ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Среди спикеров форума особый интерес у собравшихся вызвало выступление печорского предпринимателя Александра Козлова, который известен производством чая на территории региона. Он рассказал про свой опыт, про наиболее эффективные приемы ведения бизнеса, подробно остановился на «подводных камнях», которые могут встретиться начинающим бизнесменам.

Также на форуме выступили продюсер социальных медиа Ангелина Троцкая и SMM- специалист, работающий в области рекламы и маркетинга, Вячеслав Чернышев. Кстати, выступления, посвященные правильному ведению аккаунтов в социальных сетях и продвижению себя и своего «бренда» в глобальной сети, тоже пользовались популярностью у аудитории.

«Мы рады констатировать, что форум удался. Среди его участников были школьники, начинающие предприниматели, студенты. Пришли даже представители рабочих специальностей. Именно такие мероприятия позволяют дать молодым специалистам необходимые практические знания и навыки, повысив их конкурентоспособность на рынке труда. Эти новые люди – наша надежда на динамичное, социально-экономические развитие региона», - считает Андрей Маковский.
Теги: #профессия #форум #новые люди
Источник: Псковская Лента Новостей
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