Общество

Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге за девять месяцев выросли на 6%

В январе - сентябре 2018 года с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено более 119,7 млн пассажиров, что на 6% превышает показатели аналогичного периода 2017 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций ОЖД, количество пассажиров поездов пригородного сообщения составило порядка 105,1 млн человек (+5,5%), пассажиров поездов дальнего следования – более 14,6 млн (+9,3%). Пассажирооборот за девять месяцев составил более 15,4 млрд пасс-км (+8%).

В сентябре 2018 года на ОЖД отправлено порядка 14,3 млн пассажиров (+4,7% к сентябрю 2017 года), из них в пригородном сообщении – более 12,7 млн (+3,9%), в дальнем следовании – более 1,5 млн (+12,1%). Пассажирооборот в сентябре составил более 1,7 млрд пасс-км (+8,7%).