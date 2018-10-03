Общество

Почти 63 тыс. пассажиров перевезли за два месяца поезда «Ласточка» Санкт-Петербург – Псков

За два месяца курсирования электропоездами «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург – Псков и в обратном направлении было перевезено 62,9 тыс. пассажиров. Заполняемость поездов составила 95%, сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

Напомним, поезда «Ласточка» курсируют ежедневно 5-вагонными составами, делая по два рейса во встречном направлении, отправляясь в утренние и вечерние часы из Санкт-Петербурга и Пскова. В пути предусмотрены четыре остановки на станциях: Гатчина-Варшавская, Луга, Плюсса и Струги Красные.

Приобрести билеты на поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков можно за 90 суток до отправления поезда во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Стоимость проезда осуществляется в рамках подсистемы динамического управления тарифами. Цена зависит от времени, оставшегося до отправления, и спроса на выбранный рейс. Кроме того, действует система скидок для различных категорий пассажиров. Например, для путешественников в возрасте до 21 года скидка составит 60%, для пассажиров в возрасте от 60 лет – скидка 50%, а при оформлении билетов по тарифу «туда-обратно» – скидка 20% на обратный билет.