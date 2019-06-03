Общество

Псковская трудовая инспекция напоминает об особенностях труда несовершеннолетних работников

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает работникам и работодателям об особенностях труда несовершеннолетних работников.

С наступлением летнего периода многие подростки изъявляют желание потрудиться. Следует отметить, что работники, не достигшие возраста 18 лет, нуждаются в дополнительных гарантиях соблюдения своих прав и интересов.

Действующее законодательство предъявляет к трудоустройству несовершеннолетних более жесткие требования по сравнению с трудоустройством взрослых работников.

При трудоустройстве несовершеннолетних работодатель обязан соблюдать соответствующие требования трудового законодательства.

Нормы, регулирующие труд несовершеннолетних, содержатся в главах 63, 65, 70, 92, 94, 96, 99, 265, 268, 271 Трудового кодекса РФ.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ребенку до 18 лет гарантировано вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее время, отпуск, льготы, ежегодный медицинский осмотр, квотирование рабочих мест для трудоустройства, и другие льготы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской инспекции труда, лица в возрасте до 18 лет при приеме на работу подлежат предварительному обязательному медицинскому осмотру и ежегодному обязательному медицинскому осмотру до достижения возраста 18 лет. Подростки, не прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинского заключения, к работе не допускаются.

Заключение трудового договора, запись в трудовой книжке, приказ о зачислении на работу – необходимые условия, соблюдение которых позволит подросткам защитить свои права.

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. С учащимся, достигшим 14 лет, при согласии одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства можно заключить трудовой договор для выполнения работы в свободное от учебы время, не причиняющей вреда его здоровью.

Если трудовой договор заключается с юным работником впервые, работодатель оформляет трудовую книжку и страховое свидетельство.

Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами).

Для лиц, не достигших возраста 18 лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.

Для работников, не достигших возраста 18 лет устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени:

для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю;

для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю.

Запрещаются направление работников в возрасте до 18 лет в служебные командировки, привлечение их к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.

Рабочие места, на которые принимаются несовершеннолетние работники, должны быть аттестованы по условиям труда и быть безопасными.

В случаях, предусмотренных законодательством, работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами выдать принятым на работу лицам, не достигшим возраста 18 лет, спецодежду, спецобувь и другие СИЗ.

Для поступающих на работу несовершеннолетних работников работодатель обязан провести в установленном порядке инструктаж по охране труда.

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.

Заработная плата молодым работникам выплачивается за фактически отработанное время. Поскольку несовершеннолетние работники не вырабатывают полную норму рабочего времени и нормы труда, то их заработная плата может быть ниже размера минимальной заработной платы (если работодатель не установил доплату).

Несовершеннолетний работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, вправе уволиться до окончания срока трудового договора. Он должен написать заявление об увольнении по собственному желанию за три календарных дня до ухода (ст. 292 ТК РФ).

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет по заработной плате.

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.