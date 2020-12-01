Общество

Руководитель реготделения «Партии Роста» пригласил Сергея Шнурова в Псков снимать стресс

Сопредседатель «Партии роста», музыкант Сергей Шнуров объявил на своей странице в соцсети Instagram, что собирается сделать перерыв в публикации стихов на злобу дня и перестанет «гавкать» на других. В ответ руководитель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов пригласил своего руководителя в Псков – снимать стресс.

Сергей Шнуров сделал свое заявление в стихотворной форме. В частности, он опубликовал следующие строки:

«Паровоз, базар-вокзал.

Отхлебнув из слив компота,

Сам себе вчера сказал -

Эх, заносит тебя что-то.

Шнуров, сколько можно гавкать?

Ты же дяденька большой.

Что-то ты и впрямь как шавка.

У тебя ж всё хорошо».

Затем музыкант и политик отметил:

«Что ты лепишь, посмотри, блин:

Псиной лаешь на зайчат.

Пока все тут не погибли,

Может пить тебе начать?

Или просто помолчать...».

Игорь Романов в комментарии к этому посту предположил, что у Сергея Шнурова стресс.

«Сергей Владимирович, привет! Может «пить» в большом его понимании и не стоило, но вот стресс снимать обязательно надо. Чтоб не гавкалось на всех! Сам от этого страдаю, всякий раз готов убить! Но чекушку распиваю – мир в душе, хочу дружить! Стих твой нужен всем бесспорно, но кидаться так нельзя. Хочешь выпить, пей спокойно, а то лопнет голова!» - написал псковский предприниматель кумиру.

В конце комментария Игорь Романов предложил Сергею Шнурова приехать в Псков: «Соберешься отдохнуть, готов поддержать! Приезжай в гости в Псков, тем более собирался».

Скриншоты со страницы Игоря Романова в соцсетях