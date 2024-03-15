Общество

МЧС отрабатывает сообщения о нахождении детей на льду псковских водоемов

Сообщения о нахождении детей на льду в различных районах региона поступают в адрес главного управления МЧС России по Псковской области. Большинство сообщений содержат информацию о детях, пересекающих водоём в районе Финского парка в Пскове, а также в районе деревни Родина и возле Мирожского монастыря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

В целях недопущения происшествий и проверки поступающей информации МЧС направляет оперативные группы. 14 марта сотрудники Центра ГИМС главного управления провели профилактическое мероприятие на базе администрации Завеличенской волости. Информационные материалы разместили на территории муниципалитета и передали для распространения в сельских поселениях.

«Главное управление МЧС России по Псковской области обращает особое внимание родителей: нахождение детей на водоёмах в период действия запретов выхода на лед недопустимо! Объясните ребенку, что нарушение установленных норм грозит не только привлечением к ответственности, но и трагедией - выходя на лёд, они подвергают свою жизнь опасности», - подчеркнули в МЧС.

Ранее сообщалось, что подростки бегали по льду реки Псковы в Финском парке в Пскове 10 марта.

Смотрите также Подростки устроили игры на льду реки Псковы в Финском парке

Запрет выхода на лед действует в Псковской области с 6 марта.