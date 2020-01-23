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«Убитые дороги Пскова» опубликовали фото изменений псковских дорог за 12 лет

Движению «Убитые дороги Пскова» исполнилось 12 лет. Как Псковской Ленте Новостей сообщили активисты организации, именно 25 февраля 2008 года в группу была добавлена первая фотография: автомобиль «ВАЗ - 2108», провалившийся в яму на улице Льва Толстого.

«Участки, на которых годами красовались ямы и выбоины, наконец-то были отремонтированы, но есть и такие улицы, состояние которых за это время, наоборот, ухудшилось. Например, улица Инженерная, улица Леона Поземского, Рижский проспект. На этот год у города большие планы по ремонту дорог, посмотрим, что из этого выйдет», - отметили общественники.

Источник: Группа «Убитые дороги Пскова» в соцсети «ВКонтатке»