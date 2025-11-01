АвтоМир / Происшествия / ДТП

Тракторист оштрафован за наезд задним ходом на разворачивающийся Volkswagen в Пскове

Тракторист оштрафован за наезд задним ходом на разворачивающийся Volkswagen Touareg в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение произошло 24 ноября в 10.30 на улице Рокоссовского у дома 44, на перекрестке с улицей Байкова.

Водитель трактора «Беларусь», молодой человек 2005 года рождения, при движении задним ходом на перекрёстке совершил наезд на «Фольксваген Туарег» под управлением мужчины 1964 года рождения. Водитель кроссовера выполнял разворот.

Пострадавших нет, транспортные средства получили технические повреждения.

Тракторист привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.14 КоАП РФ, оштрафован на 500 рублей (разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены).