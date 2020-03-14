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Развязку на юго-востоке Петербурга построит «Буер» за 4 млрд рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в лице СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» выбрал АО «Буер» подрядчиком для строительству развязки на пересечении Петрозаводского шоссе и Вознесенского шоссе и разработке рабочей документации, говорится в сообщении комитета.

Как пишет «Интерфакс», стоимость работ составит 3,96 млрд рублей. Срок завершения строительно-монтажных работ - не позднее 15 ноября 2023 года.

Проектными решениями предусматривается строительство четырехполосной транспортной развязки в двух уровнях на пересечении Петрозаводского шоссе и Вознесенского шоссе через железную дорогу, а также строительство надземного пешеходного перехода в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

В сообщении отмечается, что транспортная развязка увеличит пропускную способность вылетной магистрали вдоль левого берега реки Невы в направлении Ленинградской области и создаст возможность транзитного объезда Колпино. Кроме того, строительство развязки позволит избежать простоя автомобилистов на железнодорожном переезде Волховстроевского направления - являющегося наиболее загруженным грузовым направлением Санкт-Петербургского железнодорожного узла.

АО «Буер» основано в 1993 году. Основной вид деятельности - строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Работает на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской Псковской и Новгородской областей. Согласно информационно-аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит гражданам РФ.