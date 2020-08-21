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В Пскове поворот налево с улицы Гоголя на Октябрьский проспект решили не запрещать

В Пскове не будут запрещать поворот налево с улицы Гоголя на Октябрьский проспект при движении со стороны Комиссаровского переулка. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение рассмотрела 20 августа городская комиссия по безопасности дорожного движения.

Предложение поступило от «Убитых дорог». Общественники не в первый раз предлагают запретить поворачивать налево и прямо при движении с улицы Гоголя. Он считают такой маневр небезопасным. Поворот налево осуществляется через 2 полосы, движение прямо - через 4.

Ранее это предложение «Убитых дорог» не принимали. Однако в начале июля на улице Гоголя ввели одностороннее движение от Комсомольского переулка до Октябрьского проспекта. После этого с другой стороны проспекта, на участке улицы Гоголя, при движении со стороны Комсомольского переулка появился дорожный знак, предписывающий двигаться на Октябрьский проспект только направо. В связи с этим «убитодорожники» предложили изменить дорожные знаки на другой стороне перекрестка.

Предложение участники комиссии от ГИБДД и представители администрации Пскова не поддержали.