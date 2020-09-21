«На каких еще перекрестках в Пскове нужно организовать круговое движение?» - новый опрос на ПЛН

Опрос на тему «На каких еще перекрестках в Пскове нужно организовать круговое движение?» проходит на сайте Псковской Ленты Новостей.
Предлагаются варианты ответа:
- Думаю, что у областной прокуратуры (перекресток Кузнецкая - Карла Маркса) — самое место
- Я за круговое движение на пересечении улиц Коммунальной и Юбилейной
- Не хватает «кольца» возле Fjord Plaza (Рижский проспект и дорога на Родину)
- В первую очередь нужно сделать круговое движение на перекрестке Рокоссовского - Коммунальная
- Давно пора организовать круговое движение на Октябрьской площади
- Давайте сначала закончим работы на Инженерной - Индустриальной
- Хватит уже, остановитесь!
- Я против кругов. Верните светофоры обратно!
Проголосовать можно на главной странице сайта.