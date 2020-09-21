Общественный пресс-центр ПЛН: Псковская область до и после БКАД

На полмесяца будет закрыт для автодвижения участок улицы Олега Кошевого

В Псковском районе отремонтирован мост через реку Кебца

«На каких еще перекрестках в Пскове нужно организовать круговое движение?» - новый опрос на ПЛН

Мост через ручей введен в эксплуатацию в Порховском районе

Мост через ручей введен в эксплуатацию в Порховском районе

АвтоМир / Дороги

«На каких еще перекрестках в Пскове нужно организовать круговое движение?» - новый опрос на ПЛН

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Опрос на тему «На каких еще перекрестках в Пскове нужно организовать круговое движение?» проходит на сайте Псковской Ленты Новостей. Предлагаются варианты ответа: Думаю, что у областной прокуратуры (перекресток Кузнецкая - Карла Маркса) — самое место

Я за круговое движение на пересечении улиц Коммунальной и Юбилейной

Не хватает «кольца» возле Fjord Plaza (Рижский проспект и дорога на Родину)

В первую очередь нужно сделать круговое движение на перекрестке Рокоссовского - Коммунальная

Давно пора организовать круговое движение на Октябрьской площади

Давайте сначала закончим работы на Инженерной - Индустриальной

Хватит уже, остановитесь!

Я против кругов. Верните светофоры обратно! Проголосовать можно на главной странице сайта.