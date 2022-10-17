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Владимир Кузь оценил внедрение светодиодных маячков на дорогах в Пскове

Светодиодные катафоты-вспышки, которые установили у пешеходного перехода на пересечении улиц Льва Толстого и Кузнецкой в Пскове, можно будет расположить и на других «зебрах» в городе, если они хорошо себя зарекомендуют. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

«Перекрёсток был небезопасным, там часто фиксировались наезды на людей, поэтому и установили катафоты-вспышки. Недавно я сам там проезжал в тёмное время суток, видимость, действительно, улучшилась, мне понравилось. Инновации, новые технологии приходят и в Псков», - сказал Владимир Кузь.

Он отметил, что если светодиодные катафоты-вспышки хорошо себя зарекомендуют и аварийность на участке дороги снизится, можно будет установить их и на других перекрестках в городе.

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«Здесь вопрос не в стоимости, неважно сколько это стоит, если такая мера снизит аварийность на дорогах, надо просто брать и ставить. Жизнь людей бесценна», - подчеркнул депутат.