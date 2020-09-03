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17 аварийно-опасных участков дорог насчитывается в Псковской области

17 аварийно-опасных участков дорог насчитывается в Псковской области. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 26 октября рассказала начальник отдела организационно-аналитической работы и подготовки оперативной информации, пропаганды безопасности дорожного движения, исполнения административного законодательства и взаимодействия с правоохранительными органами УГИБДД по Псковской области Елена Павлова.

Места концентрации ДТП определяются по итогам года ежегодно, это участки длиной до 1000 метров на трассах, 200 метров в городе или перекресток, где в течение 12 месяцев произошло 3 ДТП.

Из 17 опасных участков 8 находятся на территории Пскова. Преимущественно это перекрестки где совершены наезды на пешеходов:

- площадь Победы, 1

- улица Максима Горького, 25 и 27

- улица Советская, 51 и 62

- улица Коммунальная, 44

- улица Коммунальная, 64 и 79,

- улица Ижорского Батальона, 57

- улица Аллейная

- улица Фабрициуса, 22

В Великих Луках это участки улицы Гоголя у дома №8 и 3-й Ударной армии у дома №66-А.

Четыре аварийных участка есть и на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Невель 245 км, 280 км 292-293 км, 421 км.

На трассе Псков - Изборск опасен участок с 4 по 8 километр. По словам гостьи студии, там не хватает средств фотовидеофиксации.

На отремонтированных дорогах зарегистрировано 16 ДТП, в которых четверо погибли и ранены 25 человек. Причем на дорогах Великие Луки - Усвяты, Псков - Гдов - Сланцы, Псков - Родина аварийность увеличивается второй год подряд. Основная причина - пренебрежение правилами дорожного движения, отметила Елена Павлова.