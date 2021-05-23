АвтоМир / Происшествия

Печорский водитель повторно сел нетрезвым за руль и попался полицейским

35-летний житель Печор повторно сел нетрезвым за руль и попался полицейским. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские остановили нетрезвого водителя в Пушкиногорском районе 1 декабря около 14 часов на дороге Санкт-Петербург – Невель. Нетрезвый печерянин управлял автомобилем ВАЗ-21150. Ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.