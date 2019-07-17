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В День города в Пскове сбили шестилетнюю девочку на улице Труда

Шестилетнюю девочку 20 июля сбил легковой автомобиль на улице Труда в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло около 15:20 возле церкви Козьмы и Дамиана с Примостья. По предварительной информации, водитель автомобиля ЗАЗ 1956 года рождения совершил наезд на пешехода – девочку 2013 года рождения, которая переходила дорогу вместе с отцом по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка госпитализирована с ушибами и сотрясением головного мозга.

По факту ДТП проводится проверка.

Добавим, что отец девочки на своих страницах в соцсетях сообщил, что здоровью его дочери ничто не угрожает, несмотря на то, что после удара она пролетела несколько метров. Сам мужчина не пострадал.

«Сколько раз я объяснял дочке правила перехода через проезжую часть, рассказывал различные истории о сбитых детях и взрослых, но мы всегда почему-то считаем, что это случается где-то там, на улицах, и в сводки ГИБДД попадают другие люди, которые, видимо, были неосторожны и нарушали ПДД... А когда это случается с тобой, тем более с твоим ребенком... Когда у тебя на глазах он отлетает, как кукла, на 5 метров от бампера автомобиля и падает на асфальт безжизненно, первые 5 секунд ты находишься в оцепенении, мысль в эти секунды одна: "Всё! Это конец!". И только когда ты берёшь на руки своего ребёнка и слышишь плачь, понимаешь, что жив – жизнь возвращается к тебе…», - написал он на своей странице в Instagram.

Кроме того, отец пострадавшей в ДТП девочки поблагодарил всех очевидцев, оказавших ей помощь сразу после аварии.