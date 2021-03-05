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Не «поженилось», или Золотой перекресток

На одном из самых крупных перекрестков Пскова буквально прописались люди в спецодежде со стремянками. Светофоры на пересечении Рижского проспекта с Юбилейной почти каждый день отключаются или путаются в сигналах. Время от времени появляется регулировщик, вводящий своими сигналами псковичей в ступор. По свидетельству очевидцев, светофор «хандрит» где-то с 26 февраля. Кто-то даже видел аварию «по вине светофора», кто-то говорит, что долгое время не горели отдельные пешеходные секции.

Поломка стала темой отдельного поста 1 марта в официальном телеграм-канале Псковской области. Беспрецедентное внимание этого источника информации к столь локальной проблеме, как мы предполагаем, связано с двумя обстоятельствами. Первое - проблема безопасности на крупнейшем городском транспортном узле. Второе и явно более существенное обстоятельство, побудившее дать официальные разъяснения - факт недавних бюджетно-финансовых вложений.

В январе на перекрестке уже ломался контроллер светофора. Столь быстрый выход из строя «мозга» электронного регулировщика наводит на мысль о тщетности финансовых вложений и порождает сомнения в «экспертности» привлеченных к ремонту людей. Итак, официальный телеграм-канал области со ссылкой на комитет по транспорту и дорожному хозяйству дал такое объяснение: «Новый контроллер более требовательно относится к линиям связи перекрестка. При проведении пусконаладки было организовано переключение со старого контроллера на новый с частичным использованием старых кабелей. И при наступлении переходных температур оставшиеся сети стали набирать влагу влиять на бесперебойную работу контроллера».

«Сейчас проводятся восстановительные работы по приведению в соответствие старых сетей посредством частичной замены участков кабеля и переключения на рабочие пары», - известил официальный телеграм-канал. Работы планируется окончить в течение недели.

У псковичей возникли закономерные вопросы в связи с этой публикацией. Обращение на данную тему получила и редакция Псковской Ленты Новостей. О чем они говорят? Осенью 2020 года управление городского хозяйства разыграло контракт на выполнение работ по устройству и техническому перевооружению светофорных объектов. Перевооружало светофоры ООО «Комсервис» за 3,5 млн рублей. Львиная доля работ отводилась на перекрестки Рижского проспекта с улицей Юбилейной и Максима Горького. Дополняла техническое задание установка секций светофоров Т7 в трех местах, легкий монтаж-демонтаж на перекрестке Крестовское шоссе - Болотный переулок.

Еще до конца 2020 года организация должна была полностью демонтировать всю кабельную трассу на Рижском-Юбилейной, заменить ее на новую, повесить современную управляющую часть. При этом на перекрестке странным образом соседствуют новый и старый контроллеры. Старый подлежал демонтажу, согласно условиям контракта. О каких отсыревших проводах идет речь, непонятно.

Почему сложился симбиоз новых и старых проводов? Почему не все провода заменены? С этими вопросами мы обратились к заказчику и подрядчику.

Как сообщил директор ООО «Комсервис» Юрий Бурлин, в 2020 году на перекрестке был заменен не весь кабель. Все предусмотренные отдельным муниципальным контрактом работы выполнены в полном объеме. У заказчика нет претензий к исполнению. Все сомнения в желании «продать дважды» перекресток заказчику директор организации категорически отвергает.

По его словам, перекресток оказался «золотым». Горизонтальное бурение обошлось дороже, чем обычно. Псковичи не хотели браться за опасный участок работы, специалиста пришлось нанимать в Санкт-Петербурге. Прокладка кабеля - сложная процедура из-за сочетания огромного количества коммуникаций - газопровода, водных сетей и других. На перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной кабель питания светофора проложен с трех сторон перекрестка. Провести его от дома № 51-а по Рижскому проспекту к дому № 68 опять же мешает изобилие сетей.

В конце 2020 года перевооружение светофора Рижский - Юбилейная провели по усеченной схеме. Часть кабеля под землей сохранилась. Считалось, что он находится в удовлетворительном состоянии. Как пояснил заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Грацкий, эти выводы основывались на анализе, проведенном ООО «Транссигнал». Данная организация на протяжении ряда лет содержала городские светофоры.

Как выяснилось после проведения работ на обновленном перекрестке, старый и новый кабель не смогли ужиться друг с другом. По выражению Юрия Бурлина, когда начали «женить» медный и алюминиевый кабель, стали возникать проблемы. В связи с тем, что используются два разных по составу кабеля (алюминиевый и медный), их сопротивление разное. Контроллер считывает увеличение токов в цепи по алюминиевому кабелю, понимает как неправильную работу системы. Контроллер светофора «выходит в ошибку» и отключается.

Сейчас планируется замена участка кабеля от дома № 51-а к дому № 53 по Рижскому проспекту. Это позволит «закольцевать» питание светофора. Заказан новый 20-жильный кабель. 5 марта он поступил в Псков. Проведены необходимые подготовительные земляные работы. Затраты планируются за счет работ по содержанию светофоров Пскова.

Перед светофорщиками сейчас стоит задача «закольцевать» перекресток с кабельным питанием. Это самая сложная и самая ответственная часть процесса. После завершения операции по прокладке кабеля можно будет решать вопрос и с секциями светофора. Образно говоря, сначала корешки и только потом вершки. Вольно или невольно вспоминаешь про преимущества кругового движения без светофоров.

Денис Бахтин