АвтоМир / Автоблоги

Надвижка, «шаланда» и сваи. Экскурсия по стройке Северного обхода

18.09.2025 19:36|ПсковКомментариев: 0

Северный обход Пскова остается дорожной стройкой №1 в Псковской области. Будущий мост находится на виду, хорошо просматривается с обоих берегов реки Великой. И даже типичный пскович-домосед, выбирающийся раз в год за грибами по Рижскому или Гдовскому шоссе, задается вопросом: «А что это здесь такое строят?»

Долгая история проекта ставит ряд вопросов, главный из которых – все ли идет по плану? Неудивительно, что посещение строительной площадки стало одним из ключевых пунктов программы проходившей в Пскове встречи с участниками Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве и руководителей территориальных органов управления автомобильными дорогами Северо-Западного федерального округа.

Вместе с ними заглянем на стройку одним глазком и мы с вами.

 

В строительном городке на правом берегу реки близ деревни Хотицы высадился целый «десант» из руководителей дорожной сферы Северо-Запада во главе с министром транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станиславом Стармолотовым. Группа прошла до удобной точки, с которой открывался вид на панораму будущего моста.

Сухая и солнечная погода благоволила, резиновые сапоги одевать не пришлось. Беседа проходила на фоне мерных ударов о металл. «Презентацию» проекта провел представитель ООО «ЕТС» (подрядчик) Алексей Гаврилов. 

Из вводной части следует, что сейчас ведется строительство 4-й и 5-й опор. С двух сторон реки выполнены технологические площадки и временные мосты. Главная задача – надвижка пролётного строения, она состоит из трех десятков этапов. В этом году строители возведут пятую опору и ростверк. «Ориентировочно к июлю» 2026 года планируют надвинуть пролётное строение на противоположную сторону (в сторону улицы набережной Родины), опустить пролетное строение на берега, перейти к железобетонной пролетной плите и к подходам. 

«Мост не вызывает никаких опасений по срокам», - отметил Алексей Гаврилов. На левом берегу Великой (за мостом) выполняются работы по переустройству сетей водопровода и городской канализации. В этом году их закончат, в следующем году построят путепровод. 

Остальные работы ведутся на путепроводах. Где-т

о перешли к «сопряжениям» с путепроводом, где-то уложен асфальт в первом слое. Асфальтирование продолжится в 2025 году. По транспортной развязке с Рижским шоссе выполнены работы по переустройству сетей Ростелекома, оптико-волоконного кабеля, водопровода и канализации. К концу года планируют приступить к строительству путепровода. Также придется перекрыть дорогу, соединяющую Псков и Хотицы, осуществить транспортную схему в объезд по гдовской трассе. Приступить намерены в течение месяца. От себя добавим: из-за 8 новых «лежачих полицейских» в Хотицах (по ГОСТу можно только 5 в одном месте) многие могут и не заметить факт стройки. 

В роли экскурсантов оказалась группа подготовленных слушателей. Они подробно расспросили обо всех параметрах, не упустив ни одного аспекта. Немало вопросов задал директор псковского филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Владимир Чернуха, ответственный за примыкающую к будущей дороге федеральную трассу. 

В первую очередь, гостей интересовала длина буронабивных свай (28 метров), протяженность моста (403 метра 71 сантиметр), общая протяжённость дороги (8 км 800 метров было названо в ответе, на сайте разработчика проекта 8,736 км), категория дороги (4 полосы, вторая категория), стоимость работ (7 млрд 785 млн рублей), отдельно стоимость моста (4 млрд), сроки строительства (с 2023-го по ноябрь 2027 года).

«Новое направление?» - поинтересовался один из экскурсантов. «Здесь ничего не было», - был ответ. «На период, пока было расторжение, пока объект стоял законсервированный, люди успели купить участки и в непосредственной близости дома построить», - уточнил Станислав Стармолотов. Действительно, за стройкой маячили двухэтажные коттеджи с видом на будущую четырехполосную трассу. Спросили и про принадлежность дороги – она не является федеральной: «Мы соединяем первый этап (обхода) с федеральной дорогой». 

Работают пока в дневное время. Алексей Гаврилов сообщил, что в Псковской области действует закон о тишине. Как только подрядчик работает в выходные дни и в вечернее время, жители жалуются на шум, приходит полиция (участковый). «Хотелось бы работать в две смены», - заметил спикер. Процесс установки буронабивных свай не может быть остановлен. Есть потребность в сборке пролетного строения без оглядки на время работ, но приходится соблюдать законодательные ограничения. 

Пролётные строение идут заводские, они собираются на месте. Близость коттеджей навела гостей на вопрос о необходимости шумозащитных экранов после запуска дороги. На мосту они предусмотрены, а вот рядом с дорогой на правом берегу – нет. Когда разрабатывался проект в 2013 году, здесь было поле, и никаких домов не намечалось. По словам Станислава Стармолотова, нужно вносить изменения в проект и изыскивать средства для шумозащиты. 

Задали вопросы про очистные сооружения (на языке профессионалов – ЛОСы) (на мосту будет установлено два, на путепроводе тоже) и про мероприятия по рыбоводству. «По итогу должны будем выпустить рыбу в Великую. Все это будет сделано», - заверил Алексей Гаврилов. 

На сегодняшний день на строительстве Северного обхода заняты около 100 человек вместе с субподрядными организациями. Непосредственно на мостовом сооружении работают около 40 человек, со следующего месяца количество будет увеличено до 70. Субподрядные организации задействованы на строительстве путепроводов, на дорожных работах. Два субподрядчика переустраивают сетевые коммуникации.

Не обошлось без кадрового вопроса и темы зарплат. «С кадрами тяжело», - не удивил Алексей Гаврилов. Спецов изыскивают «внутри своей организации», привлекают из ближнего зарубежья в основном из мостоотрядов. Зарплата у инженеров в среднем 100 тыс. рублей, а у рабочих – в среднем 150 тыс. рублей. 

Представитель подрядной организации подробно перечислил весь состав специальной техники, занятой на стройке, – от многотонных гусеничных кранов и буровых установок до манипуляторов,  компрессоров и «шаланд». 

«Красной нитью» через всю беседу прошла тема 7-летней строительной паузы. За время вынужденного «перерыва» подверглась эрозии часть созданной предыдущим подрядчиком насыпи, частично ее восстановили. На сегодня порядка 1,5 км из 4,5 км земляного полотна не восстановлено. 

Временная пауза имела и положительный эффект, как выяснилось при ответе на вопрос «все ли земельные участки оформлены»: «Пока объект стоял, земля оформилась».

Гости спросили, откуда металл (из Белгорода), кто автор проекта («Геопроект») и кто ведет строительный контроль. Из интересного для будущих пользователей дороги - разделение потоков на мосту планируется выполнить металлическим барьерным ограждением. Из любопытного про финансирование проекта: авансирование в два этапа, подрядчик получил порядка 30 процентов от стоимости контракта. 

На сегодняшний день основные работы сосредоточены на будущем мосту. В этом году мы с вами можем стать свидетелями «масштабирования» стройки на автодороги Псков – Писковичи – Муровицы и Псков – Изборск. Малозаметная стадии перекладки коммуникаций  должна перерасти в устройство путепроводов. Поводов для скепсиса должно быть меньше. А что касается посетивших Псков руководящих работников дорожной сферы, они явно будут сравнивать Северный обход с другими крупными дорожными проектами «всемирно-исторического значения». Вполне возможно,  мы еще услышим эти сравнения.

Денис Бахтин, фото Анны Тягуновой

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
