«Локализация такси»: вперед к гужевым повозкам

Главный принцип современного устройства в России - принимающие управленческие решения люди никогда ими сами не пользуются. Авторы реформ ЖКХ и взносов за капремонт в многоквартирных домах живут в частных коттеджах. Сочинители закона о маркировке рекламы судят о рекламном рынке по роликам блогеров-миллионников.

А вот откуда авторы закона о «локализации такси» берут знания о таксоперевозках? Не знаю, откуда, но точно не из поездок с таксистами. Складывается впечатление, что есть какой-то справочник, где написано, что таксисты богатые и ленивые, их нужно постоянно гнобить бессмысленными запретами, ограничениями и обязаловками.

Даже редко пользующийся услугами такси пскович знает – помимо постоянно занятых в этой сфере, есть огромная доля подрабатывающих по вечерам / ночам / выходным. Частный извоз - это всего лишь одна из возможных сфер подработки наряду с другими видами занятости – отделка квартир, сборка мебели для мальчиков, доставка заказов, ногтики, реснички-бровки и шугаринги для девочек. Среди занятых в таксоподработках можно встретить пенсионеров, государственных служащих различных органов, домохозяек и еще много кого. Для многих из них это второй доход - прибавка к невысоким зарплатам, скромным пенсиям и социальным пособиям.

Общественные ожидания от будущего порядка – сплошь негативные. Требования по локализации автомобилей такси приведет к уходу из отрасли водителей на личных автомобилях, а также к подорожанию услуг и дефициту такого транспорта в регионах. Такое мнение высказало большинство в ходе социологического исследования Russian Field «Экономика повседневности». В телефонном опросе, проведенном с 17 по 26 сентября 2025 года, приняло участие 1600 респондентов.

57% участников опроса проживают в малых городах (численностью до 250 тыс. человек) и других небольших населенных пунктах. На вопрос о материальном положении только 12% обозначили себя как люди, которые могут купить новый автомобиль, не прибегая к кредитам. 44% считают себя малообеспеченными, не имеющими возможность без заемных средств приобрести даже бытовую технику.

На вопрос: «Улучшит или ухудшит локализация такси условия для водителей?» 54 процента опрошенных – ответили: «Ухудшит». Больше половины опрошенных также уверены, что условия для клиентов, пользующихся локализованными версиями такси, станут хуже - 55 процентов. Только 21 процент опрошенных видят в локализации повод для улучшения качества перевозок для пользователей такси. По словам социологов, такое мнение свойственно женщинам, людям 60+ лет, без высшего образования и респондентам с совокупным семейным доходом до 40 000 рублей. Об ухудшении условий чаще говорят мужчины, опрошенные, 18-44 лет, люди с высшим образованием и респонденты с семейным доходом более 80 000 рублей.

О своей поддержке обязательного требования локализации легковых перевозок заявили всего 36 процентов участников опроса. Гораздо больше опрошенных - 56 процентов - против перехода на российские авто. В случае, если это приведет к уходу из отрасли водителей на личных машинах, количество противников локализации увеличивается до 64 процентов голосов.

Эксперты отрасли прогнозируют удорожание стоимости. По словам главы Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, рост цен в следующем году может достичь 30%. Автор тг-канала «Омбудсмен Такси» Антон Максимов считает, что рост цен на поездки к концу 2026 года «вообще без проблем» может достичь 30-50%. «Пострадают сильнее всего крупные города, то есть Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и так далее, где костяк парка такси составляют иномарки», - отмечает он.

Стоимость вырастет, так как из-за новых требований сократится число машин на линиях, что приведет к увеличению времени подачи, на которое алгоритмы агрегаторов отреагируют повышением тарифов.

Насколько можно понять, никто не собирается идти навстречу водителям такси на личных машинах. Их просто «выбросят на обочину»: покупайте отечественное или не возите.

Даже для организаций обновить парк автомобилей не так просто. А готов водитель-частник вложиться в покупку нового «локализованного» автомобиля? Авто, попавшее в такси, - это дорога в один конец, потом не продашь. Есть еще вариант пересесть с личного авто на арендное. Но это вариант для работы на полный день, а для «покатать по городу пару часов» будет невыгодно.

Более интересным вариантом для нежелающих «локализовываться» выглядит уход в тень. Проще это будет сделать перевозчикам в районных центрах. Для работы где-нибудь в Гдове или Пушкинских Горах не нужны диспетчерские и службы заказов. Достаточно обойтись визитками, «сарафанным радио» и стоянкой в «хлебном месте». Проверяющих знают в лицо.

Между тем, перевод на российские автомобили - только одна из многочисленных проблем для таксистов. Летом обсуждалась инициатива об упрощении процедуры проведения предрейсовых медосмотров в такси. В правилах дорожного движения уже есть нормы, которые относятся ко всем участникам движения: запрещено садиться за руль в плохом самочувствии, после принятия алкоголя и водить неисправную машину. Требования федерального закона о медицинском и техническом осмотрах дублируют ПДД и являются избыточными и физически невыполнимыми из-за отсутствия инфраструктуры.

«Чтобы это все работало, так как надо и как хотят законодатели, чтобы был и нормальный рабочий день и медосмотры и состояние автомобилей, даже к имеющейся цене с повышенным тарифом для поездок по Пскову и пригороду надо добавлять еще 500-700 рублей», - рассказал автору один из псковских таксистов Сергей. По его словам, все разговоры про медосмотры - это иллюзии законодателей. Правда жизни - существующий ценник не позволяет содержать машину в состоянии, гарантирующем безопасность.

На вопрос, бывают ли у таксистов отпуска и больничные, собеседник озадаченно чешет в затылке и отвечает: «Здесь такого нет, тут вечное рабство». Ситуация может разниться в зависимости от того, на чьей машине работает таксист. На своей проще сделать выходной, а на арендной висит ежедневный платеж за аренду и его надо отбивать.

У оператора такси есть предложение по страхованию на случай болезни, нужно вносить средства, однако не все этим пользуются. «Будем работать, пока не сдохнем», - оптимистично делится прогнозом наш собеседник. Вот пример конкретной законодательной недоработки - отсутствие норм труда для водителей такси. Есть только ограничения в программе. При достижении определённого лимита часов в «Яндексе» водителю приходит предупреждение - «вас скоро снимут с линии, вы устали». Сутками пахать не получится, как это было раньше можно делать в компании «Везёт».

Все эти медосмотры и локализация пока мало занимают таксистов. Сейчас они продолжают приспосабливаться к нестабильной работе мобильного интернета и недоумевают, почему нельзя использовать опыт Петербурга, где об ограничениях предупреждают через смс.

Если говорить про закон «о локализации такси», похоже, что никаким многосторонним анализом ситуации и дальнейших последствий никто и близко не занимался. Просто условный Иван Иваныч хлопнул в сауне по плечу Петра Петровича и сказал: «А давай заставим таксистов покупать только российские автомобили».

У нас есть свое предложение вдогонку к закону о локализации. Возвращаемся обратно к гужевому транспорту. Покупаем кобылу, телегу, заказываем костюм извозчика и переходим на конную тягу. Пусть передвигаться будем не очень быстро. Зато креативно, экологично и привлечёт много внимания. А еще будет отличная тема для обсуждения - конский навоз. Все будет стопроцентно свое, родное. Лучше чем эти ваши «Лады».

Пять причин, чем гужевой транспорт лучше «локализованного авто»

Лошадь не зависит от цен на бензин, или наличия конкретного вида топливо на АЗС. Она питается экологичным видом топлива. Меньше ограничений для водителя: управлять гужевой повозкой при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет. Можно ездить по обочине: Гужевые повозки должны двигаться только в один ряд возможно правее. Абсолютно никаких проблем с кузовным ремонтом. Локализация больше не страшна.

Осталось придумать, кто будет убирать конский навоз с улиц.

Денис Бахтин