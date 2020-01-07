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Великолучанин повторно задержан за рулем в нетрезвом виде

В Великих Луках установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 14 января у дома по проспекту Гагарина стражи порядка остановили для проверки автомобиль «Лада». Выяснилось, что управлял легковушкой великолучанин 1988 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.