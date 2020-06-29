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ЦИК России обновила рекомендации по обеспечению прав избирателей с инвалидностью

Центральная избирательная комиссия обновила рекомендации по обеспечению прав избирателей, являющихся инвалидами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области, рекомендации изложены в постановлении ЦИК №262/1933-7 от 29 июля 2020 г.

«Подготовка к единому дню голосования ведется с учетом обновленных рекомендаций ЦИК по работе с инвалидами. Рекомендации ежегодно обновляются, с учетом появления новых форм и процедур в законодательстве» - прокомментировал секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

Рекомендации ЦИК России включают в себя ряд новаций, применяемых к избирателям, являющимися инвалидами, к основным можно отнести:

- голосование по месту нахождения с применением портала «Госуслуг» и МФЦ. Данная процедура должна заблаговременно доводиться до избирателей, являющихся инвалидами.

- новые методы информирования. В привычном смысле информирование избирателей производилось через информационные буклеты, специализированные библиотеки, работников социальной защиты и другие виды, эти методы сохранились и до сих пор, но с развитием технологического прогресса информирование стало доступно в новом формате – это проведение специализированных выставок, форумов, ролевых игр, применение компьютерных технологий.

- привлечение волонтерских организаций. В рекомендациях ЦИК появился целый раздел по поводу привлечения волонтерских организаций для работы с инвалидами. Живое общение лучше воспринимается данной категорией граждан и имеет большую обратную связь. Избиратель, имеющий инвалидность, может также обратиться к волонтеру за помощью в подаче заявления для голосования по месту нахождения, передать заявление письменное (устное) в УИК о голосовании вне помещения и т.д.

- голосование на придомовых территориях. Использование данной формы голосования может оказаться наиболее удобной и комфортной для категории граждан с инвалидностью и маломобильных групп.

Полученные рекомендации направлены в органы социальной защиты Псковской области, региональное отделение Пенсионного фонда, региональные отделения общественных организаций «Всероссийское общество глухих», «Всероссийское общество инвалидов», «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых» для совместной работа.