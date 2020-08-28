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Почти две тысячи псковичей болеют коронавирусом бессимптомно

Почти две тысячи псковичей болеют коронавирусом бессимптомно. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 28 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В Пскове порядка 2 тысяч бессимптомных носителей коронавирусной инфекции», - сказал он.

Губернатор отметил, что регион вступает в непростой период пандемии, когда ряд факторов могут усугубить эпидемиологическую обстановку в регионе. «Начинают возвращаться отпускники, активизируются заболевания осенне-зимнего периода, начинается учебный год. Это сложные вызовы. Работа системы здравоохранения в ближайшее время будет напряженной», - рассказал Михаил Ведерников.

«Все говорит о том, что просто не будет», - добавил он и призвал каждого беречь здоровье и соблюдать меры безопасности.