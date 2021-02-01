Новости

В США снова арестовали псевдомиллиардершу из России

Иммиграционная и таможенная полиция США взяла под стражу уроженку России Анну Сорокину, освободившуюся после срока в тюрьме Нью-Йорка за мошенничество, сообщает The New York Post. В феврале женщину условно-досрочно освободил суд.

25 марта Анну Сорокину задержали на Манхэттене. По данным издания, она находится в тюрьме округа Берген в Нью-Джерси. Виза Анны Сорокиной закончилась, пока она была в тюрьме и ее должны были депортировать в Германию 26 марта. Женщине нужно было оспорить решение о депортации, чтобы остаться в США.

Как отмечает «Коммерсант», Анна Сорокина эмигрировала с родителями из России в Германию в 2007 году. В 2017 году она перебралась в США и начала заводить полезные знакомства. При этом она выдавала себя за дочь нефтяного магната или дипломата, наследницу 60-миллионного состояния и называла себя Анной Делви. С мая 2019 года Анна Сорокина находилась в нью-йоркской тюрьме.

В октябре 2020 года на слушаниях по досрочному освобождению она принесла извинения за содеянное, заявив, что осознала, скольким людям она причинила страдания своими действиями. Кроме того, в период заключения ей удалось заработать $320 тыс. от компании Netflix, которая решила снять о ней небольшой сериал. Это позволило госпоже Сорокиной расплатиться со всеми, у кого она брала деньги.