Недвижимость

Доля льготных программ в выдачах ипотеки достигла рекордных 75%

В мае на госпрограммы пришлось 75% всех выдач ипотеки — это исторический рекорд, сообщили «Известиям» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). По сравнению с апрелем доля займов с господдержкой выросла на 6 п.п. Еще год назад показатель был всего 50%.

Всего в мае банки выдали жилищных займов на 536 млрд рублей, из которых 401 млрд пришелся именно на госпрограммы, уточнили в ОКБ. По сравнению с предыдущим месяцем объем выдач вырос на 19%. При этом количество оформленных ипотечных кредитов увеличивалось более медленными темпами — на 16%, следует из данных ОКБ. Это объясняется тем, что средний размер ссуды стал выше: в мае показатель увеличился на 3% и достиг 4,43 млн рублей.

Растет и средний срок ипотеки. В мае он достиг 281 месяца (23 года и 5 месяцев), а по льготным займам — 310 месяцев (25 лет 10 месяцев). Представитель ОКБ уточнил: это также максимальный уровень за всю историю наблюдений.

Массовая безадресная ипотека с господдержкой на новостройки под 8% завершается уже 1 июля — неудивительно, что заемщики пытаются «запрыгнуть в последний вагон» и взять жилье на более выгодных условиях, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Помимо того, популярность госпрограммы растет на фоне высоких ставок по рыночным предложениям, добавил гендиректор ОКБ Михаил Алексин. Сейчас они достигают 21%, пишут «Известия».

Высокая доля льготных программ в выдачах ипотеки приводит к тому, что растет разрыв цен на новостройки и вторичное жилье — по данным Росстата на 1 апреля, он составляет 55%, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Это значит, если заемщик лишится возможности обслуживать долг, он не сможет закрыть кредит, даже продав свою квартиру на вторичном рынке.